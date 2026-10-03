Kimi Antonelli scopre in zona mista che nel GP del Bahrain (che si corre in Malesia) scatterà dalla terza casella. L'italiano, che ha fatto registrare il quarto tempo, guadagna una posizione grazie alla penalità di Hadjar e, dopo la domanda di un giornalista, risponde. "Aspetta, parto terzo? Oh, non è male, mi hai dato una buona notizia!". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - TUTTE LE PENALITA'