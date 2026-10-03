George Russell commenta a Sky le difficoltà avute durante le qualifiche del GP Bahrain (che si corre in Malesia), chiuse al 7° posto: "Non sappiamo il motivo, onestamente. L'asfalto è il più aggressivo della stagione, è un inferno per le gomme ma sembra che per noi lo sia più degli altri. È la nostra peggior qualifica della stagione di gran lunga, ma penso che domani avremo comunque l'occasione di lottare per il podio". Guarda il VIDEO

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE