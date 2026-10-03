Charles Leclerc commenta le qualifiche di Sepang, dove scatterà 4° per via della penalità di Hadjar: "Lewis ha fatto un super giro, io ho pagato un po' il degrado delle posteriori nel secondo settore. Su una pista come questa ci si gioca tutto in gara, abbiamo fatto delle scelte e sono fiducioso anche se sarà la pista a dare la risposta". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 9 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAHRAIN: HIGHLIGHTS QUALIFICHE