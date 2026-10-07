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F1, Wolff carica la Mercedes verso Singapore: "Capire dove siamo, penalità frustrante"

Formula 1

Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, il Team Principal della Mercedes Toto Wolff analizza le difficoltà riscontrate in Malesia e traccia la strada per il weekend. Tra test comparativi sui pacchetti di aggiornamento e la penalità in griglia che costringerà George Russell a partire dal fondo, la tappa asiatica rappresenterà un banco di prova fondamentale per la tenuta e la comprensione tecnica della Freccia d'argento

Il fine settimana in Malesia ha lasciato parecchi interrogativi in casa Mercedes, spingendo la squadra a un intenso lavoro di analisi nei giorni successivi alla gara. Come spiegato da Toto Wolff, il team ha individuato diverse aree da approfondire per comprendere i motivi di un rendimento al di sotto delle aspettative. La Formula 1, tuttavia, non offre risposte immediate ed è necessario raccogliere ulteriori dati prima di trarre conclusioni definitive. In quest'ottica, il tracciato cittadino di Singapore rappresenta un'opportunità ideale grazie alle sue caratteristiche uniche: per valutare con precisione la direzione dello sviluppo, la scuderia metterà a confronto diretto durante il weekend il pacchetto di aggiornamenti più recente con la specifica precedente. 

Penalità in griglia per Russell e la sfida dell'ultimo weekend Sprint

Oltre ai dubbi di natura tecnica, la Mercedes dovrà gestire la complicata situazione di George Russell, costretto a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica a causa della sostituzione della power unit dopo il guasto subito in Malesia. Una sanzione definita "particolarmente frustrante" da Wolff, specialmente alla luce dell'ottima prestazione velocistica mostrata dal pilota britannico nello scorso appuntamento. L'obiettivo prioritario del team sarà ora quello di fornirgli una vettura competitiva per risalire la china. Con l'ultimo weekend con formato Sprint della stagione alle porte, la squadra punta a massimizzare il punteggio complessivo con entrambe le vetture, trasformando Singapore in un test chiave per dimostrare resilienza e capacità di reazione.

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