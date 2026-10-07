Alla vigilia del Gran Premio di Singapore, il Team Principal della Mercedes Toto Wolff analizza le difficoltà riscontrate in Malesia e traccia la strada per il weekend. Tra test comparativi sui pacchetti di aggiornamento e la penalità in griglia che costringerà George Russell a partire dal fondo, la tappa asiatica rappresenterà un banco di prova fondamentale per la tenuta e la comprensione tecnica della Freccia d'argento