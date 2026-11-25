La Formula 1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale 2026. Giovedì alle 15.30 appuntamento con la conferenza stampa piloti. Venerdì spazio alle prove libere, mentre sabato alle 19 ci sono le qualifiche. Il GP è in programma domenica alle 17. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW . La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar , in programma da giovedì 26 a domenica 29 novembre , in diretta su Sky Sport Uno , Sky Sport F1 e Sky Sport 4K . Si parte giovedì alle 15.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30 , la seconda alle 18 . Sabato, alle 15.30 , in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche . Domenica, alle 17 , al via la gara . Nel weekend in pista anche la Formula 2 .

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.