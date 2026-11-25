Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Qatar in tvguida tv
La Formula 1 fa tappa in Qatar per il penultimo appuntamento del Mondiale 2026. Giovedì alle 15.30 appuntamento con la conferenza stampa piloti. Venerdì spazio alle prove libere, mentre sabato alle 19 ci sono le qualifiche. Il GP è in programma domenica alle 17. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW. La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar, in programma da giovedì 26 a domenica 29 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte giovedì alle 15.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30, la seconda alle 18. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 17, al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2.
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Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
La programmazione del GP Qatar LIVE su Sky
Giovedì 26 novembre
- Ore 15.30: Conferenza stampa piloti
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 27 novembre
- Ore 11.55: F1 – Prove Libere
- Ore 14.15: Paddock Live
- Ore 14.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 15.55: F2 – Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Prove Libere 2
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 28 novembre
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 17.35: F2 – Sprint Race
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
Domenica 29 novembre
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy