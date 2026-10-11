Kart, Niccolò Perico Campione del Mondo OK-N Junior a Viterbo

Niccolò Perico si è laureato Campione del Mondo OK-N Junior dominando la finale disputata al Leopard Circuit di Viterbo. Il giovanissimo talento italiano del Mercedes Junior Programme ha condotto una gara impeccabile dall'inizio alla fine, confermandosi una delle promesse più brillanti del motorsport internazionale

Il giovane pilota italiano Niccolò Perico è il nuovo Campione del Mondo OK-N Junior. L'impresa è arrivata al termine di una finale straordinaria disputata sulle curve del Leopard Circuit di Viterbo, dove Perico ha messo in scena una prestazione impeccabile. Fin dalle prime fasi della gara, il pilota italiano ha mostrato un passo insostenibile per i rivali, gestendo la pressione della sfida iridata con una maturità sorprendente e piazzando staccate decise per prendere il largo. Tagliando il traguardo davanti a tutti a Viterbo, il piccolo campioncino ha condotto una condotta di gara perfetta dall'avvio fino alla bandiera a scacchi, laureandosi meritatamente campione iridato.