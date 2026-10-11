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Kart, Niccolò Perico Campione del Mondo OK-N Junior a Viterbo

IL TRIONFO

Niccolò Perico si è laureato Campione del Mondo OK-N Junior dominando la finale disputata al Leopard Circuit di Viterbo. Il giovanissimo talento italiano del Mercedes Junior Programme ha condotto una gara impeccabile dall'inizio alla fine, confermandosi una delle promesse più brillanti del motorsport internazionale

Il giovane pilota italiano Niccolò Perico è il nuovo Campione del Mondo OK-N Junior. L'impresa è arrivata al termine di una finale straordinaria disputata sulle curve del Leopard Circuit di Viterbo, dove Perico ha messo in scena una prestazione impeccabile. Fin dalle prime fasi della gara, il pilota italiano ha mostrato un passo insostenibile per i rivali, gestendo la pressione della sfida iridata con una maturità sorprendente e piazzando staccate decise per prendere il largo. Tagliando il traguardo davanti a tutti a Viterbo, il piccolo campioncino ha condotto una condotta di gara perfetta dall'avvio fino alla bandiera a scacchi, laureandosi meritatamente campione iridato.

La conquista del titolo mondiale rappresenta il punto più alto e un importantissimo tassello nella rapida ascesa del talento di Scanzorosciate. Già entrato nell'orbita del Mercedes-AMG F1 Junior Programme - la prestigiosa accademia di piloti guidata da Toto Wolff -, Niccolò ha dimostrato sul tracciato viterbese perché sia considerato una delle promesse più brillanti del motorsport internazionale. La vittoria del Mondiale OK-N Junior al Leopard Circuit consacra definitivamente il suo valore, confermando che la strada intrapresa verso le categorie superiori delle ruote scoperte è quella giusta.

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