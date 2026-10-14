Red Bull, Mekies rinnova come Ceo e team principal fino al 2031

La squadra austriaca conferma la propria fiducia nel francese dopo l'ottimo momento di forma con un prolungamento pluriennale. "Questo è solo l'inizio", le sue prime parole dopo l'annuncio. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW GP SINGAPORE: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE - ACCORDO PER GP RUANDA

Un'altra notizia positiva nell'ottimo momento di forma della Red Bull. Durante le celebrazioni per le prime due vittorie con la power unit prodotta 'in casa', il team austriaco ha annunciato il prolungamento pluriennale del contratto di Laurent Mekies, Ceo e Team Principal, fino al 2031. Un ulteriore segno di fiducia nell'organico attuale dopo i recenti rinnovi di Max Verstappen fino al 2030 e di Isack Hadjar per il 2027. "Sono incredibilmente orgoglioso di proseguire questo cammino con Red Bull e desidero ringraziare Chalerm, Mark, Oliver, l'intera squadra e tutte le persone coinvolte per la fiducia riposta nel progetto", ha dichiarato Mekies. "Ciò che rende speciale questo team è il modo in cui tutti lavorano uniti per lo stesso obiettivo, e mi sento un privilegiato a collaborare ogni giorno con un gruppo così talentuoso e determinato. Insieme, con le strutture dirette da Pierre Waché e Ben Hodgkinson chiamate a ricoprire un ruolo centrale nel delineare il nostro futuro, disponiamo di solide fondamenta per gli anni a venire e crediamo fermamente che questo sia solo l'inizio. Guardando avanti, continueremo a fare nostri i valori che ci definiscono: liberi nel pensiero, rapidi nell'azione e coraggiosi nelle decisioni".

Mintzlaff: "Mekies incarna lo stile Red Bull" A lui si sono uniti i co-proprietari Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz: "Laurent ha svolto un ruolo cruciale nel guidare la squadra attraverso un importante periodo di transizione". Altri complimenti sono arrivati anche da Oliver Mintzlaff, Ceo delle attività sportive e dei progetti aziendali di Red Bull: "Combina competenze tecniche, visione strategica e una profonda comprensione di ciò che rende vincente la nostra squadra. Cosa altrettanto importante, incarna i valori e la mentalità che definiscono lo stile Red Bull: coraggio, lavoro di squadra, determinazione e un'incessante voglia di competere ai massimi livelli. La continuità al vertice è un elemento chiave per garantire un successo duraturo e siamo entusiasti che Laurent continui a guidare il team nel prossimo capitolo del nostro percorso".

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