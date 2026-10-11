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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Singapore a Marina Bay

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Con il podio di Singapore, Kimi Antonelli si guadagna il primo match-point iridato tra due settimane in Texas, dove arriva con 102 punti di vantaggio su Russell. Hamilton, Verstappen e Leclerc accorciano sulla seconda posizione. Ecco tutte le classifiche aggiornate.  Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW

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