Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Singapore a Marina Bay
Con il podio di Singapore, Kimi Antonelli si guadagna il primo match-point iridato tra due settimane in Texas, dove arriva con 102 punti di vantaggio su Russell. Hamilton, Verstappen e Leclerc accorciano sulla seconda posizione. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi chiude al 3° posto il GP di Singapore, guadagnando così 13 punti su Russell
- Antonelli arriva ad Austin (25 ottobre, diretta Sky e NOW) con 102 punti di vantaggio
- Per vincere il Mondiale (in caso di conferma del calendario con Bahrain e Abu Dhabi) dovrà conquistare il GP e sperare che Russell chiuda al 9° posto o peggio
- Nel caso invece le due gare vengano cancellate (al suo posto Imola), ad Austin gli basterà stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti
- Di seguito le classifiche aggiornate
- Mercedes 578 punti
- Ferrari 444
- McLaren 339
- Red Bull 332
- RB 100
- Alpine 68
- Haas 27
- Audi 23
- Williams 12
- Aston Martin 7
- Cadillac 0