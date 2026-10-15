Dai successi in F3 e F2 al debutto in Formula 1 con Haas nel 2027: la parabola del brasiliano Rafael Camara, talento della Ferrari Driver Academy. L'ex rivale di Kimi Antonelli ritrova la massima serie dopo un percorso impeccabile nelle categorie propedeutiche, pronto ad affiancare Oliver Bearman con lo sguardo rivolto al futuro in Rosso F1, LA GRIGLIA DEL MONDIALE 2027

L’ascesa negli ultimi anni è stata impressionante e non sorprende che lo abbia portato in F1. Rafael Camara, 21 anni brasiliano di Recife, ha dominato la Formula Regional nel 2024, poi da rookie ha vinto facilmente la F3 2025 e ora, anche in questo caso al primo anno nella categoria, è il favorito per il titolo F2, dopo essere diventato leader nell’ultima tappa a Baku e aver completato una lunga rimonta sul bulgaro Tsolov.

Fa parte della Ferrari Driver Academy dal 2021, a Maranello puntano molto su di lui e questo probabilmente lo ha aiutato a vincere la sfida con il nostro Leonardo Fornaroli per il sedile Haas, visto che il team americano è da sempre cliente Ferrari, da cui prende il motore enon solo. Addirittura l’anno prossimo Haas avrà due piloti provenienti dalla FDA, Bearman e Camara, e le prestazioni a parità di macchina dei due "cavallini", saranno tenute d’occhio a Maranello: chi desterà più impressione sarà destinato a ereditare il sedile di Lewis Hamilton che ha ancora un anno di contratto ma per la verità ha anche detto di voler continuare ancora a lungo.