Dalla protesta contro il regime di Milosevic del 1996 al trionfo delle liste degli studenti del 2026 che ha messo fine al regime di Vučić sempre con un minimo comun denominatore, le bandiere della Ferrari simbolo di forza, perseveranza e resistenza. Tutte le volte che il Rosso di Maranello è stato un simbolo dei passaggi chiave della storia serba e perché

In principio fu la protesta contro il regime di Milosevic. Anno 1996, giorno 7 dicembre, sempre gli studenti in prima fila a chiedere libertà, democrazia e giustizia. La piazza di Belgrado si riempie e un giovane ragazzo, di nome Igor, si presenta alle manifestazioni con una bandiera… della Ferrari! Intervistato dalla BBC, Igor spiegò il motivo della scelta: inizialmente usata come modo per incontrarsi con gli amici, un elemento riconoscibile in mezzo alla folla piena di tricolori serbi, la bandiera è diventata un vero e proprio simbolo: “Per me la Ferrari è un simbolo di forza, perseveranza e resistenza. Per questo ogni volta che c’è un’ingiustizia c’è questa bandiera. Vedendo quel simbolo in piazza ogni giorno in molti si sono fatti forza. Pensavano: se loro sono tornati in piazza devo farlo anche io”.

Come spiegato poi da Marco Colombo su “Domani”, il 25 marzo 2025, in un articolo che spiegava la presenza, a 30 anni di distanza dalla prima apparizione, della bandiera di Maranello alle manifestazioni contro il presidente Aleksandar Vučić, la stessa Ferrari all’epoca fu molto sensibile all’iniziativa presa dagli studenti serbi. Con l’allora presidente Montezemolo che fece inviare ai ragazzi ideatori di questa iniziativa materiale del Cavallino, libri, cappellini, merchandising di vario tipo. Espresse anche il desiderio di incontrarli anche se non ci fu l’occasione.

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Quella bandiera rosso Ferrari diventò un simbolo, al punto da essere temuto e anche deriso. Lo stesso regime di Milosevic provò a far passare l’idea che che quel vessillo fosse la prova dell’infiltrazione di agenti stranieri intenzionati a minare la sovranità della Serbia. “I traditori manifestano con le bandiere straniere” dicevano i media filogovernativi. Ma non era solo la Ferrari, all’epoca (e successivamente anche nelle rivolte successive) spuntarono bandiere della Chupa Chups, della Jamaica, elementi usati (come detto prima) più per riconoscersi tra la folla che come scelta politica. Ma il vessillo del Cavallino rampante piano piano ha cominciato a diventare un segno distintivo di un’appartenenza.

Dopo la vittoria del movimento anti-Milosevic nel 1996, il rosso Ferrari ha fatto la sua apparizione anche nella “rivolta dei Bulldozer” del 2000. Per poi tornare prepotentemente in questa vera e propria rivoluzione animata dagli studenti serbi. Iniziata per un fatto di cronaca, il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad con 16 vittime il 1° novembre 2024, per contestare la corruzione del regime al potere, la rivolta è diventata un vero e proprio movimento politico di massa. Che quasi due anni dopo, il 25 ottobre 2026, ha visto il trionfo della liste degli Studenti alle elezioni, con manifestazioni oceaniche che hanno coinvolto la grande maggioranza del popolo serbo, ponendo fine al regime di Vučić, costretto dalla valanga del voto popolare a riconoscere la sconfitta. E sempre con le bandiere Ferrari, diventate imprescindibili.