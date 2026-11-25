Si sono concluse le verifiche della FIA sul budget cap 2025 di Formula 1. La Williams dovrà pagare una multa e avrà una riduzione dell'attività di sviluppo consentita in galleria del vento e attraverso le simulazioni CFD. Sanzione pecuniaria anche per l'Alpine per una violazione procedurale

La FIA ha concluso le verifiche sul rispetto del budget cap 2025 di Formula 1, riscontrando violazioni per Williams e Alpine . La scuderia francese ha commesso una violazione procedurale ed è rimasta entro il tetto di spesa. Alla Williams, oltre a una violazione procedurale, è stato contestato un superamento del limite di 627.000 sterline , pari allo 0,48% del budget cap . Entrambe le scuderie hanno raggiunto un accordo con la FIA che prevede una sanzione pecuniaria . Per la Williams, che nel suo comunicato non ha indicato l'importo della multa, è prevista anche una riduzione di 1,5 punti percentuali del coefficiente che determina i limiti dei test in galleria del vento e delle simulazioni CFD , per 12 mesi dalla firma dell’accordo.

L’esame della documentazione è stato approfondito e ha richiesto quasi otto mesi. La FIA sottolinea che la verifica richiede tempi particolarmente lunghi per la complessità del regolamento finanziario e per la necessità di valutare gli aspetti tecnici delle attività di sviluppo svolte dai team e dai costruttori di power unit, oltre al trattamento contabile dei relativi costi. La FIA conferma che tutti i team e i costruttori di power unit hanno collaborato pienamente , fornendo le informazioni richieste. La CCA rileva che tutte le parti hanno agito in buona fede e con spirito di collaborazione per l’intera durata della verifica.

La verifica ha riguardato la documentazione relativa al periodo di rendicontazione chiuso il 31 dicembre 2025 . A presentarla sono stati 11 team di Formula 1 , ossia le dieci scuderie che hanno partecipato al Mondiale 2025 e la nuova arrivata Cadillac, e i cinque costruttori di power unit iscritti per fornire i propulsori di nuova generazione nel Mondiale 2026.

La Federazione Internazionale dell’Automobile ( FIA ), organo di governo mondiale del motorsport e federazione delle organizzazioni per la mobilità di tutto il mondo, conferma oggi che la sua Cost Cap Administration (CCA), l’organo incaricato di vigilare sul rispetto del tetto di spesa, ha concluso le verifiche relative alla stagione 2025 di Formula 1.

Il comunicato della Williams

"L’Atlassian Williams F1 Team ha raggiunto con la FIA un accordo di accettazione della violazione (Accepted Breach Agreement, ABA) in merito alla documentazione presentata per il budget cap 2025.

La FIA ha accertato che il team ha commesso un lieve superamento del tetto di spesa e una violazione procedurale. Abbiamo superato involontariamente il limite di 627.000 sterline, pari allo 0,48% del budget cap 2025. L'accordo prevede una sanzione pecuniaria e una riduzione di 1,5 punti percentuali del coefficiente che determina i limiti dei test in galleria del vento e delle simulazioni CFD per i prossimi 12 mesi.

La violazione riguarda alcuni costi amministrativi sostenuti per modificare la nostra struttura societaria, che ritenevamo esclusi dal calcolo del budget cap. Dopo il confronto con la FIA, abbiamo concordato di chiudere il caso accogliendo la sua interpretazione, secondo cui quei costi andavano inclusi nel calcolo.

La FIA ha rilevato che Williams non ha ottenuto né cercato di ottenere alcun vantaggio sportivo o finanziario. Ha inoltre riconosciuto che abbiamo collaborato e agito in buona fede per tutta la durata della verifica. L’integrità è un valore fondamentale per Williams. Ora possiamo chiudere questo caso e restare concentrati sul nostro futuro.

Abbiamo sempre sostenuto con convinzione il budget cap e continueremo a farlo. Perché sia efficace, è fondamentale che il suo rispetto venga verificato con rigore".