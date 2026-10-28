F1, Perez rinnova con Cadillac fino al 2029: "Impegno massimo, non vi deluderò"

Il pilota messicano ex Red Bull e il team statunitense continueranno insieme almeno per altre tre stagioni: "Unirmi a Cadillac fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto fermamente. Costruire un team di Formula 1 da zero richiede tempo, ma i progressi sono incredibilmente gratificanti". Il GP del Messico sarà live dal 30 ottobre all'1 novembre su Sky e in streaming su NOW LE SCADENZE DEI PILOTI - KIMI CAMPIONE IN MESSICO SE... - GUIDA TV GP MESSICO

Cadillac e Sergio Perez continueranno insieme almeno fino al 2029. Il team statunitense ha annunciato un prolungamento di contratto pluriennale per il pilota messicano ex Red Bull, tornato in Formula 1 a inizio stagione dopo un anno sabbatico. "Unirmi a Cadillac fin dal primo giorno è stato un progetto in cui ho creduto fermamente, e prolungare il mio impegno rappresenta la naturale continuazione di questo capitolo", ha dichiarato Perez ai canali ufficiali Cadillac. "Costruire un team di Formula 1 da zero richiede tempo, lavoro incessante e pazienza, ma i progressi che stiamo facendo insieme sono incredibilmente gratificanti. C'è ancora molto lavoro da fare e mi impegno al massimo per i prossimi tre anni. Voglio ringraziare Dan (Towriss), Mark (Reuss) e tutti alla Twg Motorsports e alla General Motors per l'opportunità di costruire su ciò che abbiamo iniziato insieme. A ogni membro di questa squadra speciale, in pista, negli Stati Uniti, nel Regno Unito e ai nostri tifosi, grazie per il vostro supporto e la vostra fiducia. Non vi deluderò. Continuiamo a spingere!"

Il comunicato di Cadillac "Il Cadillac Formula 1 Team ha confermato che Sergio 'Checo' Perez continuerà a correre con la squadra statunitense grazie a un prolungamento di contratto pluriennale, impegnandosi nel progetto americano almeno fino al 2029", recita il comunicato ufficiale di Cadillac. "L'accordo rafforza l'ambizione condivisa a lungo termine tra il sei volte vincitore di Gran Premi messicano e il Cadillac Formula 1 Team di costruire una squadra competitiva al vertice del motorsport mondiale. Checo ha portato al team un'esperienza, un talento e una leadership inestimabili durante la sua storica stagione d'esordio in griglia. Il suo feedback tecnico e la sua competenza in gara hanno contribuito ad accelerare lo sviluppo del telaio, a perfezionare le operazioni in pista e a gettare le basi per un continuo progresso nei centri operativi del team a Silverstone, Indianapolis e Charlotte. L'annuncio arriva mentre Checo celebra la sua 300^ partenza in un Gran Premio, nella sua gara di casa a Città del Messico. Prima del Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico, mercoledì sfilerà per le strade della capitale per un giro di esibizione davanti a centinaia di migliaia di fan sul Paseo de la Reforma".

La Sauber C30 del 2011 (la prima monoposto di F1 di Perez) e la Cadillac MAC-26 (la sua attuale vettura)

Towriss: "Il talento di Checo garantisce continuità" "Alla vigilia di uno speciale weekend a Città del Messico, siamo entusiasti di annunciare che Checo rimarrà parte integrante del Cadillac Formula 1 Team per gli anni a venire", ha dichiarato il Ceo di Cadillac Dan Towriss. "Costruire una squadra competitiva in F1 è un percorso a lungo termine e assicurarci il talento e la leadership di Checo ci garantisce la continuità e l'impegno necessari per consolidare le solide basi gettate nel nostro primo anno. Insieme, siamo concentrati sulla prossima fase del nostro percorso, spingendo la squadra verso il futuro e scalando la classifica".

Il casco speciale di Perez per la gara di casa in Messico e i 300 GP in carriera, disegnato dall'italiano Massimo Dante