Le lacrime di Russell (pubblicate dai social della Mercedes) e l'abbraccio di Wolff



George alla fine (o quasi) di una stagione da incubo è comprensibilmente crollato e non è riuscito a trattenere le lacrime. Un video pubblicato dai social del team mostrano il pilota britannico visibilmente provato nel retrobox, restituendo l'immagine di un'ambizione frantumata dai fatti. Per mesi Russell ha provato a tenere in piedi la diga contro l'onda d'urto del talento del compagno di squadra, ma la pista ha emesso il suo verdetto inappellabile. E ora Antonelli non è solo il campione del mondo: è il nuovo leader carismatico e tecnico della squadra, il futuro attorno a cui ruoterà il quartier generale di Brackley. In quel clima di transizione generazionale e di scossa emotiva fortissima, l'abbraccio protettivo e solidale di Toto Wolff è valso molto più di mille comunicati stampa. Un gesto da chi sa quanto Russell abbia dato alla causa e quanto pesi oggi il contraccolpo psicologico di vedersi sfilare lo scettro in casa propria. E' tutto incredibilmente umano.