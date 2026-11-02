F1, Russell (Mercedes) in lacrime al GP Messico. E multa per aver saltato le intervisteMERCEDES
Dopo il trionfo mondiale di Kimi Antonelli, George Russell fa i conti con le macerie di una stagione vissuta all'ombra del nuovo prodigio di Brackley. Un VIDEO ha mostrato la delusione e le lacrime del britannico nel retrobox di Città del Messico e l'abbraccio di conforto del team principal Toto Wolff. A chiudere il cerchio amaro, la sanzione della Federazione: 5.000 euro di multa per aver saltato le interviste nel post gara
RUSSELL, IL GRANDE SCONFITTO - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT
Certe volte la Formula 1 sa essere crudele con la precisione di un bisturi. A Città del Messico, mentre i flash dei fotografi e gli ululati dei box celebravano l'apoteosi di Kimi Antonelli – campione del mondo alla sua prima stagione nel Circus e ormai nuovo volto simbolo della Mercedes – dall'altra parte del garage si consumava la solitudine del grande sconfitto: George Russell.
Le lacrime di Russell (pubblicate dai social della Mercedes) e l'abbraccio di Wolff
George alla fine (o quasi) di una stagione da incubo è comprensibilmente crollato e non è riuscito a trattenere le lacrime. Un video pubblicato dai social del team mostrano il pilota britannico visibilmente provato nel retrobox, restituendo l'immagine di un'ambizione frantumata dai fatti. Per mesi Russell ha provato a tenere in piedi la diga contro l'onda d'urto del talento del compagno di squadra, ma la pista ha emesso il suo verdetto inappellabile. E ora Antonelli non è solo il campione del mondo: è il nuovo leader carismatico e tecnico della squadra, il futuro attorno a cui ruoterà il quartier generale di Brackley. In quel clima di transizione generazionale e di scossa emotiva fortissima, l'abbraccio protettivo e solidale di Toto Wolff è valso molto più di mille comunicati stampa. Un gesto da chi sa quanto Russell abbia dato alla causa e quanto pesi oggi il contraccolpo psicologico di vedersi sfilare lo scettro in casa propria. E' tutto incredibilmente umano.
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Per Russell anche una multa da 5mila euro: i motivi
Una tensione, quella accumulata nel post-gara messicano, che si è tradotta anche in un'assenza pesante: come confermato dal comunicato ufficiale della FIA, Russell è stato sanzionato con 5.000 euro di multa (con ulteriori 5.000 euro con la condizionale) per non essersi presentato alle interviste obbligatorie con i media dopo la bandiera a scacchi. Un silenzio che parla da sé, figlio della frustrazione e di una notte in cui metabolizzare la fine di un'era interna alla Stella a tre punte è costato caro, dentro e fuori dalla pista.