Valentino Rossi è intervenuto a Sky Sport per omaggiare l'amico Kimi Antonelli, campione del mondo 2026 di F1: "Ricorda me alla sua età, puo’ diventare uno dei più forti della storia. E' stata una grande emozione, mi piace molto la sua aggressività quando indossa il casco. L'ultimo campione era stato Ascari 73 anni fa, ha fatto una cosa incredibile". Guarda il VIDEO con l'intervista completa

" Mi ha emozionato moltissimo , è stato un grande ed è stato bello seguirlo. Vederlo diventare campione subito così al secondo anno, è una grande soddisfazione, quest'anno ha fatto veramente paura. E' stato impressionante , soprattutto contro il suo compagno di squadra. Kimi ci ha messo tanto del suo in questo Mondiale , la Mercedes era la macchina più forte ma non è stata così dominante".

"Può vincere quattro, cinque, sei Mondiali"

"Mi è piaciuto moltissimo la sua aggressività e quasi cannibalismo che ha quando quando sale in macchina, quando mette il casco, che fa da contraltare invece al suo carattere fuori, perché è veramente un ragazzino di vent'anni, è super maturo e grande professionista, ma dall'altra parte è semplice, è vero e si diverte a correre. E' uno che può diventare veramente uno dei piloti più forti della storia, che può vincere quattro, cinque, sei mondiali. Mi ricorda molto me stesso quando avevo 20-21 anni, mi piace veramente tanto Kimi".