Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Alan Jones, campione del mondo di Formula 1 nel 1980 e primo pilota a portare la Williams sul tetto dell'automobilismo iridato. Coraggioso, schietto e dotato di uno stile di guida grintoso, l'australiano ha segnato un'epoca d'oro della F1 a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Il ricordo del Circus e il cordoglio di Stefano Domenicali

E' morto Alan Jones, uno dei piloti più iconici, schietti e determinati nella storia della Formula 1. Primo campione del mondo della scuderia Williams nel 1980, l'australiano rappresentava la quintessenza dell'agonismo puro: una guida aggressiva, nessuna concessione ai compromessi e un carattere forte che ne faceva un vero e proprio leader dentro e fuori dal tracciato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel paddock e tra tutti gli appassionati di motorsport.

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Una carriera d'acciaio: dalla gavetta al trionfo iridato Nato a Melbourne nel 1946, Alan Jones ha costruito il proprio successo con duro lavoro e incrollabile determinazione, seguendo le orme del padre Stan. Dopo aver fatto la gavetta nelle categorie minori in Europa, Jones fece il suo esordio in Formula 1 nel 1975. La prima vittoria arrivò nel 1977 al Gran Premio d'Austria alla guida della Shadow, in una gara memorabile sotto la pioggia. La svolta della sua carriera avvenne con l'incontro con Sir Frank Williams e l'ingegnere Patrick Head. Alla guida della mitica Williams FW07, Jones divenne il punto di riferimento del Circus. Nel 1980 corse una stagione straordinaria, conquistando il Titolo Mondiale Piloti e regalando alla Williams il suo primo storico Titolo Costruttori. Nella sua carriera in F1 ha totalizzato 116 Gran Premi, 12 vittorie e 24 podi, rimanendo sempre un simbolo dell'automobilismo australiano nel mondo.