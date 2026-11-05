F1, addio ad Alan Jones: vinse il titolo mondiale con la Williams nel 1980LUTTO
Il mondo del motorsport piange la scomparsa di Alan Jones, campione del mondo di Formula 1 nel 1980 e primo pilota a portare la Williams sul tetto dell'automobilismo iridato. Coraggioso, schietto e dotato di uno stile di guida grintoso, l'australiano ha segnato un'epoca d'oro della F1 a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta. Il ricordo del Circus e il cordoglio di Stefano Domenicali
E' morto Alan Jones, uno dei piloti più iconici, schietti e determinati nella storia della Formula 1. Primo campione del mondo della scuderia Williams nel 1980, l'australiano rappresentava la quintessenza dell'agonismo puro: una guida aggressiva, nessuna concessione ai compromessi e un carattere forte che ne faceva un vero e proprio leader dentro e fuori dal tracciato. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel paddock e tra tutti gli appassionati di motorsport.
Una carriera d'acciaio: dalla gavetta al trionfo iridato
Nato a Melbourne nel 1946, Alan Jones ha costruito il proprio successo con duro lavoro e incrollabile determinazione, seguendo le orme del padre Stan. Dopo aver fatto la gavetta nelle categorie minori in Europa, Jones fece il suo esordio in Formula 1 nel 1975. La prima vittoria arrivò nel 1977 al Gran Premio d'Austria alla guida della Shadow, in una gara memorabile sotto la pioggia. La svolta della sua carriera avvenne con l'incontro con Sir Frank Williams e l'ingegnere Patrick Head. Alla guida della mitica Williams FW07, Jones divenne il punto di riferimento del Circus. Nel 1980 corse una stagione straordinaria, conquistando il Titolo Mondiale Piloti e regalando alla Williams il suo primo storico Titolo Costruttori. Nella sua carriera in F1 ha totalizzato 116 Gran Premi, 12 vittorie e 24 podi, rimanendo sempre un simbolo dell'automobilismo australiano nel mondo.
Il ricordo di Stefano Domenicali
Il Presidente e Amministratore Delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha espresso profondo cordoglio per la perdita del campione australiano con queste parole: "Sono profondamente rattristato dalla scomparsa di Alan Jones, un vero grande del nostro sport e un pilota straordinario. Alan è stato un concorrente temibile, un leader naturale e un'icona che ha ispirato generazioni di tifosi, in particolare nella sua amata Australia. Resterà per sempre suo un posto nella storia della Formula 1, non da ultimo per aver portato alla Williams i suoi primi Campionati Mondiali Piloti e Costruttori nel 1980, un momento determinante per la squadra e per il nostro sport. Ma al di là dei suoi risultati in pista, Alan sarà ricordato per il suo carattere, la sua passione e l'impronta duratura che ha lasciato sulla Formula 1. Mancherà moltissimo a tutta la famiglia della Formula 1. A nome della Formula 1, invio le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. I nostri pensieri sono con loro in questo momento così triste".