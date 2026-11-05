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F1, Stroll (Aston Martin) non sta bene e salta il media day in Brasile

ASTON MARTIN

L'Aston Martin ha annunciato il forfait di Lance Stroll dalle attività con i media in programma nella giornata che apre il GP del Brasile a Interlagos: "Si sta riprendendo da un virus dopo il Messico, siamo fiduciosi che tornerà al paddock venerdì". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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"Lance non parteciperà alla giornata dedicata ai media oggi, poiché sta continuando a riprendersi da un'infezione virale contratta in Messico. Si sta riprendendo bene e siamo fiduciosi che tornerà al paddock venerdì". Con questa nota, l'Aston Martin ha annunciato il forfait di Lance Stroll dalle attività con i meda in programma nella giornata che apre il GP del Brasile a Interlagos.

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