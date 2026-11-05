L'Aston Martin ha annunciato il forfait di Lance Stroll dalle attività con i media in programma nella giornata che apre il GP del Brasile a Interlagos: "Si sta riprendendo da un virus dopo il Messico, siamo fiduciosi che tornerà al paddock venerdì". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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