F1, Stroll (Aston Martin) non sta bene e salta il media day in BrasileASTON MARTIN
L'Aston Martin ha annunciato il forfait di Lance Stroll dalle attività con i media in programma nella giornata che apre il GP del Brasile a Interlagos: "Si sta riprendendo da un virus dopo il Messico, siamo fiduciosi che tornerà al paddock venerdì". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
"Lance non parteciperà alla giornata dedicata ai media oggi, poiché sta continuando a riprendersi da un'infezione virale contratta in Messico. Si sta riprendendo bene e siamo fiduciosi che tornerà al paddock venerdì". Con questa nota, l'Aston Martin ha annunciato il forfait di Lance Stroll dalle attività con i meda in programma nella giornata che apre il GP del Brasile a Interlagos.