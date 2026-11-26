F1, Bearman rinnova: "Haas fondamentale per me"L'ANNUCIO
Il TGR Haas F1 Team ufficializza il rinnovo di Ollie Bearman per il Mondiale di Formula 1 2027. Alla sua terza stagione consecutiva da titolare con la scuderia americana, il ventunenne inglese affiancherà l'esordiente Rafael Camara, volto nuovo della squadra dopo la separazione con Esteban Ocon. Intanto, la F1 corre in Qatar: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Ora il quadro piloti per il Mondiale F1 2027 è completo. Il TGR Haas F1 Team ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Ollie Bearman per il prossimo campioato. Con questa firma, il ventunenne britannico si prepara ad affrontare la terza stagione consecutiva da pilota titolare con la squadra americana, consolidando una partnership tecnica e sportiva nata ormai quattro anni fa
Il percorso di crescita di Bearman con la squadra americana
Con 48 Gran Premi disputati in carriera e un bottino complessivo di 71 punti iridati, Bearman è diventato uno dei punti fermi della risalita della Haas a centro gruppo. Il legame con la struttura di Kannapolis era iniziato nel 2023 con le prime sessioni di prove libere in Messico e ad Abu Dhabi, per poi sfociare nell'annuncio come titolare per il 2025 dato a Silverstone nel luglio 2024. Prima del debutto a tempo pieno, l'inglese aveva già avuto modo di mettersi in mostra sostituendo Kevin Magnussen nei GP di Azerbaijan e San Paolo nel finale della stagione 2024. Nel 2025 ha quindi firmato il suo miglior risultato in carriera con il quarto posto nel GP di Città del Messico - eguagliando il piazzamento record della storia decennale della Haas - mentre nel 2026, nell'anno dell'esordio dei nuovi regolamenti tecnici, ha raccolto il bottino più pesante finora con la quinta posizione nel GP di Cina.
Le parole di Ayao Komatsu e Ollie Bearman
A spiegare le ragioni della conferma è stato il Team Principal Ayao Komatsu, che ha sottolineato il ruolo centrale assunto dal pilota all'interno del box: "Continuare con Ollie nel 2027 è stata una decisione naturale per noi. Abbiamo visto la sua crescita, il suo impegno e la qualità che porta alla squadra, sia in pista che fuori. Ha un'etica del lavoro straordinaria e un forte desiderio di far crescere sé stesso e il team: a mio avviso, non c'è persona migliore per guidare questa squadra verso il futuro. Il TGR Haas F1 Team ha una delle coppie di piloti più entusiasmanti della griglia e non vedo l'ora di vederlo sbocciare ulteriormente".
Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ollie Bearman, pronto a prendersi la leadership tecnica del box americano: "Non è un segreto che sia felicissimo di continuare con il TGR Haas F1 Team anche nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita e ho sentito una fiducia e un supporto enormi da parte di tutti. Abbiamo grandi ambizioni per continuare a spingere in avanti e sono entusiasta di guidare questo lavoro, costruendo su quanto abbiamo già ottenuto e puntando ancora più in alto insieme: abbiamo un lavoro da portare a termine".