Con 48 Gran Premi disputati in carriera e un bottino complessivo di 71 punti iridati, Bearman è diventato uno dei punti fermi della risalita della Haas a centro gruppo. Il legame con la struttura di Kannapolis era iniziato nel 2023 con le prime sessioni di prove libere in Messico e ad Abu Dhabi, per poi sfociare nell'annuncio come titolare per il 2025 dato a Silverstone nel luglio 2024. Prima del debutto a tempo pieno, l'inglese aveva già avuto modo di mettersi in mostra sostituendo Kevin Magnussen nei GP di Azerbaijan e San Paolo nel finale della stagione 2024. Nel 2025 ha quindi firmato il suo miglior risultato in carriera con il quarto posto nel GP di Città del Messico - eguagliando il piazzamento record della storia decennale della Haas - mentre nel 2026, nell'anno dell'esordio dei nuovi regolamenti tecnici, ha raccolto il bottino più pesante finora con la quinta posizione nel GP di Cina.

Le parole di Ayao Komatsu e Ollie Bearman

A spiegare le ragioni della conferma è stato il Team Principal Ayao Komatsu, che ha sottolineato il ruolo centrale assunto dal pilota all'interno del box: "Continuare con Ollie nel 2027 è stata una decisione naturale per noi. Abbiamo visto la sua crescita, il suo impegno e la qualità che porta alla squadra, sia in pista che fuori. Ha un'etica del lavoro straordinaria e un forte desiderio di far crescere sé stesso e il team: a mio avviso, non c'è persona migliore per guidare questa squadra verso il futuro. Il TGR Haas F1 Team ha una delle coppie di piloti più entusiasmanti della griglia e non vedo l'ora di vederlo sbocciare ulteriormente".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Ollie Bearman, pronto a prendersi la leadership tecnica del box americano: "Non è un segreto che sia felicissimo di continuare con il TGR Haas F1 Team anche nel 2027. Questa squadra ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita e ho sentito una fiducia e un supporto enormi da parte di tutti. Abbiamo grandi ambizioni per continuare a spingere in avanti e sono entusiasta di guidare questo lavoro, costruendo su quanto abbiamo già ottenuto e puntando ancora più in alto insieme: abbiamo un lavoro da portare a termine".