Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Qatar a Lusail
Penultimo appuntamento del Mondiale di F1, si corre in Qatar. Dalle 15.30, in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming, la conferenza piloti. Presente anche Leclerc, per il monegasco l'occasione di fare il punto dopo le nuove tensioni in casa Ferrari a seguito della gara precedente a Las Vegas. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
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Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Qatar. È il penultimo appuntamento del Mondiale 2026 e dalle 15.30 seguiremo insieme la conferenza dei piloti. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), qui il racconto testuale con il live streaming. Venite a Lusail con noi!
Primo gruppo di piloti in conferenza:
- Russell (Mercedes)
- Bearman (Haas)
- Hadjar (Red Bull)
Secondo gruppo di piloti in conferenza:
- Leclerc (Ferrari)
- Perez (Cadillac)
- Piastri (McLaren)
BEARMAN RINNOVA - Il quadro è definito, la griglia del Mondiale 2027 è completa. Ollie Bearman rinnova con la Haas per il Mondiale di Formula 1 2027: l'inglese affiancherà il compagno di Academy Ferrari Rafael Camara, completando la griglia della prossima stagione. I questo modo si mette fine alle voci che ipotizzavao un cambio di team per il pilota inglese arrivato dalla Ferrari Driver Academy. LA GRIGLIA 2027
LE PAROLE DI BEARMAN - Il TGR Haas F1 Team ufficializza il rinnovo di Ollie Bearman per il Mondiale di Formula 1 2027. Alla sua terza stagione consecutiva da titolare con la scuderia americana, il ventunenne inglese affiancherà l'esordiente Rafael Camara, volto nuovo della squadra dopo la separazione con Esteban Ocon. IL COMUNICATO DEL TEAM
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI ANDARE IN PISTA:
- Lunghezza: 5.419 m
- Giri: 57
- Curve: 16
- Inaugurazione: 2004
- Giri del GP: 57
GOMME - Per il GP Qatar a Lusail, Pirelli porta le tre mescole più dure della gamma - C1 (Hard), C2 (Medium) e C3 (Soft) - e introduce in accordo con la FIA un limite massimo di 27 giri per ogni singolo set di pneumatici. Una misura precauzionale dettata dalle elevate sollecitazioni energetiche e termiche del tracciato qatariota che, sui 57 giri previsti, renderà obbligatoria per tutti una strategia ad almeno due soste.
FIA E BUDGET CAP - Si sono concluse le verifiche della FIA sul budget cap 2025 di Formula 1. La Williams dovrà pagare una multa e avrà una riduzione dell'attività di sviluppo consentita in galleria del vento e attraverso le simulazioni CFD. Sanzione pecuniaria anche per l'Alpine per una violazione procedurale.
Penultimo round del Mondiale: la guida tv del GP Qatar
Parte un nuovo weekend ricco di motori da non perdere suSkyein streaming su NOW. La F1 torna in pista per il penultimo appuntamento stagionale con il Gran Premio del Qatar, in programmada oggi, giovedì 26, a domenica 29 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Si parte alle 15.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 14.30, la seconda alle 18. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 17, al via la gara. Nel weekend in pista anche la Formula 2.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport 24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il programma di oggi su Sky Sport F1 e qui in live streaming
- Ore 15.30: Conferenza stampa piloti anche su Skysport.it
- Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 27 novembre
- Ore 11.55: F1 – Prove Libere
- Ore 14.15: Paddock Live
- Ore 14.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 15.55: F2 – Qualifiche
- Ore 17.45: Paddock Live
- Ore 18: F1 – Prove Libere 2
- Ore 19: Paddock Live
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 28 novembre
- Ore 15.15: Paddock Live
- Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 16.30: Paddock Live
- Ore 17.35: F2 – Sprint Race
- Ore 18.30: Paddock Live
- Ore 19: F1 - Qualifiche
- Ore 20.15: Paddock Live
- Ore 20.45: Paddock Live Show
Domenica 29 novembre
- Ore 12.55: F2 – Feature Race
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 17: F1 - Gara
- Ore 19: Paddock Live Post-Gara
- Ore 19.30: Debriefing
- Ore 20: Notebook
- Ore 20.15: Race Anatomy