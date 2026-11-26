Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche e commenti con la squadra di Sky Sport composta da Mara Sangiorgio, Davide Camicioli, Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.