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F1, Kimi Antonelli arriva al circuito d'Interlagos da campione. VIDEO

GP BRASILE

Accoglienza da vero re per Kimi Antonelli al suo arrivo al circuito d’Interlagos. Entrato nel paddock da fresco campione del mondo, il giovane talento italiano è stato immediatamente travolto dal calore e dall'entusiasmo del pubblico brasiliano. Ad attenderlo all'ingresso dei box c'era una pioggia di coriandoli, tra applausi e autografi da firmare. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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