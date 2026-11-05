Accoglienza da vero re per Kimi Antonelli al suo arrivo al circuito d’Interlagos. Entrato nel paddock da fresco campione del mondo, il giovane talento italiano è stato immediatamente travolto dal calore e dall'entusiasmo del pubblico brasiliano. Ad attenderlo all'ingresso dei box c'era una pioggia di coriandoli, tra applausi e autografi da firmare. Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE