Il sogno iridato di Kimi Antonelli ha rischiato di veder svanire in Messico il secondo (e poi decisivo) in Messico a un passo dal traguardo. Secondo quanto emerso nel post-gara e raccontato nel podcast High Performance Racing, la Mercedes del neo-campione del mondo è arrivata letteralmente "al limite" della rottura. A svelare i dettagli è stato il vice-team principal Bradley Lord, spiegando che i tecnici della scuderia hanno trovato la vettura completamente ricoperta d'olio dopo aver rimosso il fondo piatto al termine del Gran Premio: "Se volete un segno del fatto che questo è l'anno di Kimi e che le cose stanno girando per il verso giusto, è questo. Abbiamo ripreso la macchina dopo la gara, abbiamo tolto il fondo ed era coperta d'olio".