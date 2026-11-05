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Formula 1, la conferenza in live streaming del GP Brasile a Interlagos

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E' il giorno delle parole i Brasile: si alza il sipario su Interlagos, dove la F1 arriva dopo il titolo piloti assegnato la settimana scorsa a Kimi Antonelli al termine della gara in Messico. Il via alle 17.30, tra i protagonisti anche Max Verstappen. Domenica alle 18 il Gran Premio. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

in evidenza

ALLE 17.30 CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

  • Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP di Città del Brasile su Skyin streaming su NOW
LIVE

Archiviata la conquista del titolo mondiale di Kimi Antonelli, la F1 torna in pista per il Gran Premio di São Paulo, in programma da giovedì 5 a domenica 8 novembre, in diretta suSky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 17.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 16.30, la seconda alle 20. Sabato, alle 15.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 19 scattano le qualifiche. Domenica, alle 18, al via la gara.

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Il nostro team per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Gli altri appuntamenti tra due e quattro ruote su Sky

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna anche il WEC, arrivato al suo ultimo appuntamento stagionale, che fa tappa in Italia per la 6 Ore di Monza. Partenza della gara domenica 8 alle 11, su Sky Sport Max. Inoltre, da giovedì 5 a domenica 8 novembre spazio alla Champions Charity Race, la corsa benefica in programma nell'ambito dell'EICMA Milano. Giovedì 5 la prima giornata alle 12 su Sky Sport MotoGP, seguita dalla seconda in programma venerdì 6 alle 12 su Sky Sport Max. Sabato 7 la terza giornata, alle 11.30 su Sky Sport Max, mentre domenica 8 alle 12 su Sky Sport Mix, si chiuderà l'evento con il quarto e ultimo appuntamento.

Lo speciale 'Kampione' su Sky Sport F1 e on demand

Ad accompagnare la programmazione, “Kampione”, lo speciale firmato Sky Sport che ripercorre l'intera stagione di Kimi Antonelli, dai momenti più significativi fino alla conquista del titolo mondiale. Un traguardo che riporta un italiano al vertice del mondiale piloti, 73 anni dopo il trionfo di Alberto Ascari. Lo speciale sarà visibile quotidianamente su Sky Sport F1, con la possibilità di rivederlo anche on demand.

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Cosa vedremo oggi su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 17.30: Conferenza stampa piloti - anche in Live Streaming su Skysport.it
  • Ore 19.30: Paddock Live Pit Walk

Il programma di venerdì 7 novembre LIVE su Sky

  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 17.30: Paddock Live
  • Ore 19.45: Paddock Live
  • Ore 20: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 21: Paddock Live
  • Ore 22: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Il programma di sabato 7 novembre LIVE su Sky

  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 18.15: Warm Up
  • Ore 18.30: Paddock Live
  • Ore 19: F1 - Qualifiche
  • Ore 20.15: Paddock Live

Il programma di domenica 8 novembre LIVE su Sky

  • Ore 16.30: Paddock Live
  • Ore 18: F1 - Gara
  • Ore 20: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 20.30: Debriefing
  • Ore 21: Notebook
  • Ore 21.15: Race Anatomy

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