Sostituire Lewis Hamilton con Kimi Antonelli è stato un rischio che costò a Mercedes due sponsor, dubbiosi su un diciottenne reduce da un'annata difficile in F2. Lo ha raccontato il team principal Toto Wolff, che però la sua scommessa l'ha vinta eccome: "Sono orgoglioso del team per aver continuato a crederci. E lui ha ripagato quella fiducia". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

La transizione generazionale in casa Mercedes da Hamiltin ad Antonelli non è avvenuta nel segno della cautela, ma del rischio calcolato. Puntare sul talento bolognese ha comportato anche la perdita di due sponsor, come ha raccontato il team principla Toto Wolff. Ma andiamo per gradi. Quando Lewis ha comunicato l'addio per vestire i colori della Ferrari, la reazione al vertice della squadra è stata immediata, puntando dritti sul talento cristallino cresciuto nel vivaio della Stella. Una scommessa forte sulla carta, soprattutto considerando che il sedile di una monoposto ufficiale veniva affidato a un esordiente reduce da un'annata difficile nelle categorie propedeutiche Il coraggio di voltare pagina ha presentato subito un conto economico e d'immagine non indifferente. La decisione di affidare il volante a un pilota così giovane ha fatto storcere il naso a diversi partner commerciali, provocando la perdita di due importanti sponsor scettici riguardo alla bontà della scelta. Tra scetticismi esterni, critiche feroci dopo un inizio di stagione avaro di punti e la pressione mediatica, la scuderia ha tuttavia mantenuto la barra dritta, blindando la propria visione a lungo termine.

Il salto nel buio e l'addio degli sponsor Il coraggio di voltare pagina ha presentato subito un conto economico e d'immagine non indifferente. La decisione di affidare il volante a un pilota così giovane ha fatto storcere il naso a diversi partner commerciali. Come ha ricordato lo stesso Toto Wolff a Sky Sport UK: "Ricordo che, prima ancora di arrivare a quel momento, avevamo perso due sponsor proprio per questa decisione, perché si chiedevano: 'Ma chi è questo ragazzo?'. Altri, invece, sono rimasti con noi fino a oggi e alcuni sono qui con noi: hanno potuto raccogliere tutti i frutti di quella scelta".

Wolff racconta l'istante preciso in cui maturò la decisione, subito dopo il confronto con il pluricampione britannico "Quando poi Lewis mi ha detto che sarebbe andato in Ferrari, la mia reazione è stata immediata: dobbiamo mettere Kimi in macchina. Io e Lewis eravamo seduti a casa mia quando me lo ha comunicato. Bisogna accettarlo, perché era una sua decisione. Ma la mia reazione è stata istintiva: Lewis se ne va, chiamo Bradley e gli dico che il prossimo anno Kimi sarà al volante. Conoscevamo già i dati, quindi ci sembrava la scelta giusta. Credo sia sempre stato un rischio calcolato, non un vero e proprio azzardo", ha raccontato Wolff.