I tre campioni del mondo più recenti chiudono le FP1 nei primi tre posti, con Norris che precede Antonelli e Verstappen. Hamilton 4°, l'altra Ferrari di Beganovic (che ha sostituito Leclerc in questa sessione) è 21^. Alle 20 scattano le seconde libere, domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE