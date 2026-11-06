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F1, oggi prove libere del GP Brasile: risultati e i tempi

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I tre campioni del mondo più recenti chiudono le FP1 nei primi tre posti, con Norris che precede Antonelli e Verstappen. Hamilton 4°, l'altra Ferrari di Beganovic (che ha sostituito Leclerc in questa sessione) è 21^. Alle 20 scattano le seconde libere, domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: LA CRONACA DELLE PRIME LIBERE

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