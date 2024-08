Non solo Antonelli: tutti i piloti italiani in F1

Con l’annuncio arrivato da Mercedes, anche l’Italia dalla prossima stagione avrà un pilota italiano in Formula 1. Parliamo di Kimi Antonelli che prenderà il posto di Lewis Hamilton. Kimi si unirà, dunque, alla lista dei piloti italiani che hanno corso nella più grande categoria del motorsport. Sarà l’85° che prenderà parte a un GP. Intanto, il Mondiale è a Monza: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

KIMI ANTONELLI UFFICIALE IN MERCEDES DAL 2025