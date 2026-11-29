Dieci vittorie in una stagione le avevano ottenute solo Verstappen, Hamilton, Vettel e Schumacher. Mica male compagnia! Nel frattempo, Leclerc ne ha più di Hamilton ma rispetta le regole di Vasseur, pur ondeggiando alle spalle di Lewis. Tutti i voti in Qatar. Domenica prossima il GP di Abu Dhabi, ultimo del Mondiale 2026: seguilo live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS GARA