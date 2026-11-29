F1, Kimi entra nel Club Ten: le pagelle del GP Qatar di Leo Turrini
Dieci vittorie in una stagione le avevano ottenute solo Verstappen, Hamilton, Vettel e Schumacher. Mica male compagnia! Nel frattempo, Leclerc ne ha più di Hamilton ma rispetta le regole di Vasseur, pur ondeggiando alle spalle di Lewis. Tutti i voti in Qatar. Domenica prossima il GP di Abu Dhabi, ultimo del Mondiale 2026: seguilo live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Harry Potter entra nel Club Ten: dieci vittorie in una stagione le avevano ottenute solo Verstappen, Hamilton, Vettel e Schumacher. Mica male compagnia! E dire che in Mercedes facevano il tifo per Russell in modo persino spudorato e lui era pronto a regalare il primo posto a George. Ma anche no, dai.
- Sinceramente non gliene va bene una. Gli si infila qualcosa sotto la macchina e così rimedia un'altra batosta. Non era il suo anno.
- Parte male poi resta nel mischione e guadagna un modesto quinto posto.
- Secondo podio consecutivo per l'australiano. Forse è davvero uscito dal letargo.
- Sufficienza di stima. O 6 politico, come preferite. Sulla macchina ci sono problemi, la virtual complica la vita anche a lui.
- Alla fine (ma anche prima) ne ha più del baronetto Lewis ma sia pure senza entusiasmo rispetta le regole dettate da Vasseur. Ondeggiando alle spalle di Hamilton giusto per far capire che…
- Provateci voi a collocare in zona punti la sventurata Binotta. Provateci voi e poi ne riparliamo.
- Finisce alle spalle del collega brasiliano.
- Manca l'ingresso in zona punti per una manciata di secondi.
- Francamente Super Max ci ha capito poco, dal venerdì mattina alla domenica sera.
- Un problema alla sua Red Bull lo obbliga ad una prestazione da taxista dopo uno start eccitante.
- Il contatto in partenza con Lawson lo danneggia non poco e presto è costretto al ritiro. Si vede che Hamilton e Leclerc hanno fatto scuola…
- Se non altro riesce a portare un paio di punti a Faenza.
- Il voto è una media tra i meriti del ciclista su bici gravel e i demeriti del pilota della Cadillac.
- In Messico si mormora che in realtà la Cadillac sia una fabbrica specializzata nella produzione di falciatrici tagliaerba, altro che monoposto.
- Per non fargli mancare niente la squadra del paparino gli gestisce pure in modo pasticciato la sosta in presenza di virtual safety car.
- L'immarcescibile El Cid Campeador ha consolato il popolo spagnolo orfano di Marc Marquez: l'eterno Frenando non smetterà. Somos todos caballeros.
- Prosegue il suo faticoso apprendistato.
- La Williams va così piano che se non altro chi la guida ha potuto godersi il paesaggio del Qatar.
- Un pilota come lui non meritava di essere ridotto al rango (si fa per dire) di turista per caso.
- Il suo è stato un weekend decisamente anonimo.
- L'Alpine meno peggio è la sua.