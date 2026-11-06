" L'abbiamo fatto ieri sera , perché tra le due gare sono dovuto rientrare in Europa. È andata bene. È stato positivo confrontarsi, chiarire la mia posizione e la loro. Era una cosa da fare, e adesso voltiamo pagina per concentrarci sulla prossima gara . Le linee guida restano le stesse. Credo abbiano accumulato forse un po' di frustrazione, perché partono ogni fine settimana l'uno accanto all'altro, e si crea una sorta di accumulo. Ma alla fine le indicazioni sono sempre quelle: devono rispettarsi a vicenda. S ono due competitor con spirito battagliero, certamente, ma devono avere rispetto l'uno per l'altro. Soprattutto, e prima di tutto, devono rispettare il marchio, la squadra, le persone che lavorano a casa e quelle in pista . Stiamo mettendo un grande impegno in questo: il messaggio è stato chiaro e rimarrà chiaro".

"Entrambi vogliono vincere, situazione da gestire"

"La vicenda sta assumendo proporzioni enormi perché eravamo primo e secondo, ma non c'è stato contatto tra le vetture. Non è sempre così tra due compagni di squadra. Certo, non è stata una bella manovra, perché quando sei primo e secondo ti aspetti di rimanerci, e non è andata così. Inoltre abbiamo preso la penalità e questo ha compromesso la vittoria. Nel complesso, però, abbiamo comunque conquistato il maggior numero di punti del fine settimana. Avrei preferito finire P1, senza dubbio, ma dobbiamo accettarlo, mantenere la calma e procedere passo dopo passo. Non sono sicuro che abbia detto una cosa del genere. Ha detto che probabilmente lottava in modo un po' più duro con lui rispetto ad altri. Ma se si guarda a ciò che ha fatto Charles ad Austin nel primo settore, tutti hanno detto che era stato magico, che la linea di confine tra i due era sottile, ma non è andato a sbattere contro l'altra macchina. Sicuramente abbiamo due piloti esperti e competitivi. Sono quattro o cinque gare di fila che siamo davanti a fare il maggior numero di punti dopo Monza e Madrid. A quel punto c'è una sorta di escalation, perché entrambi vogliono vincere. Credo sia probabilmente il rovescio della medaglia: avere due ragazzi competitivi che scattano ogni weekend uno accanto all'altro. Ma se oggi siamo secondi è anche perché abbiamo due piloti molto, molto vicini, e dobbiamo gestirlo. È una scelta di line-up: comporta aspetti positivi e negativi, e io gestirò quelli negativi".