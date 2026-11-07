Durante le terze libere del GP di San Paolo (Interlagos), Sergio Perez è finito sotto l'attenzione e l'indagine dei commissari FIA per un episodio di sicurezza in pista. Il pilota messicano ha avvertito un corpo estraneo all'interno dell'abitacolo della sua vettura e, nei pressi della Curva 8, ha afferrato l'oggetto lanciandolo fuori dalla monoposto durante la sessione. L'episodio ha aperto un confronto sulle procedure relative all'espulsione di detriti e oggetti estranei in pista