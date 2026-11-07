F1, Perez investigato a Interlagos: lanciato un oggetto dall'abitacolo in pista. VIDEOL'EPISODIO
Durante le terze libere del GP di San Paolo (Interlagos), Sergio Perez è finito sotto l'attenzione e l'indagine dei commissari FIA per un episodio di sicurezza in pista. Il pilota messicano ha avvertito un corpo estraneo all'interno dell'abitacolo della sua vettura e, nei pressi della Curva 8, ha afferrato l'oggetto lanciandolo fuori dalla monoposto durante la sessione. L'episodio ha aperto un confronto sulle procedure relative all'espulsione di detriti e oggetti estranei in pista
Un curioso quanto delicato inconveniente ha visto protagonista Sergio Pérez della Cadillac durante le Libere 3 del GP di San Paolo ad Interlagos. Il pilota, mentre affrontava il tratto compreso attorno alla Curva 8, si è accorto della presenza di un oggetto estraneo vagante all'interno del proprio cockpit.
Episodio notato dai commissari per 'unsafe conditions'
Dovendo gestire l'ingombro e la potenziale interferenza con la pedaliera o con i movimenti del volante in una fase attiva della sessione, Perez ha deciso di afferrare direttamente l'elemento con la mano e di gettarlo fuori dalla vettura ai margini del tracciato. La manovra, notata dalle telecamere di servizio e dalla direzione gara, è stata immediatamente notata dai commissari di gara per valutare un'eventuale violazione delle norme sulla condotta di guida in condizioni non sicure (unsafe condition) o sul rilascio non autorizzato di materiali in pista.
Cosa valutano i commissari
L'indagine della direzione gara valuterà se l'oggetto fosse un elemento dimenticato dal team durante i controlli nei box o un detrito raccolto durante la sessione.