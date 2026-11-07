Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

F1, Perez investigato a Interlagos: lanciato un oggetto dall'abitacolo in pista. VIDEO

L'EPISODIO

Durante le terze libere del GP di San Paolo (Interlagos), Sergio Perez è finito sotto l'attenzione e l'indagine dei commissari FIA per un episodio di sicurezza in pista. Il pilota messicano ha avvertito un corpo estraneo all'interno dell'abitacolo della sua vettura e, nei pressi della Curva 8, ha afferrato l'oggetto lanciandolo fuori dalla monoposto durante la sessione. L'episodio ha aperto un confronto sulle procedure relative all'espulsione di detriti e oggetti estranei in pista

Un curioso quanto delicato inconveniente ha visto protagonista Sergio Pérez della Cadillac durante le Libere 3 del GP di San Paolo ad Interlagos. Il pilota, mentre affrontava il tratto compreso attorno alla Curva 8, si è accorto della presenza di un oggetto estraneo vagante all'interno del proprio cockpit.

Episodio notato dai commissari per 'unsafe conditions'

Dovendo gestire l'ingombro e la potenziale interferenza con la pedaliera o con i movimenti del volante in una fase attiva della sessione, Perez ha deciso di afferrare direttamente l'elemento con la mano e di gettarlo fuori dalla vettura ai margini del tracciato. La manovra, notata dalle telecamere di servizio e dalla direzione gara, è stata immediatamente notata dai commissari di gara per valutare un'eventuale violazione delle norme sulla condotta di guida in condizioni non sicure (unsafe condition) o sul rilascio non autorizzato di materiali in pista.

Cosa valutano i commissari

L'indagine della direzione gara valuterà se l'oggetto fosse un elemento dimenticato dal team durante i controlli nei box o un detrito raccolto durante la sessione.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton, problemi Ferrari: si ferma in FP3

gp brasile

Problema tecnico durante le FP3 del GP Brasile ha costrettoHamilton a rientrare ai box con un...

GP Brasile, c'è il rinnovo fino al 2035

L'ANNUNCIO

La Formula 1 ha ufficializzato il rinnovo del Gran Premio di San Paolo: il circuito di Interlagos...

Verstappen cambia motore: scatta dal fondo griglia

RED BULL

Sostituzione della Power Unit sulla monoposto di Max Verstappen per il Gran Premio del Brasile a...

Wolff: "Ho creduto in Kimi e l'ho difeso"

LA LETTERA

La toccante lettera aperta (condivisa inizialmente all'interno del team Mercedes e pubblicata dal...

Bortoleto, ovazione per lui: i fan a Interlagos

AUDI

La gara di casa è sempre speciale, così come il contatto con il proprio pubblico. Lo sa bene il...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS