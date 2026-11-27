Lewis Hamilton ottavo nella prima giornata a Losail: "Nelle FP1 la vettura era lineare, poi abbiamo fatto qualche piccola modifica e la seconda sessione è stata più impegnativa. Poi abbiamo avuto un problema. Ora analizziamo i dati per migliorare". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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