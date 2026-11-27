Hamilton dopo le Libere del GP Qatar: "Sessione impegnativa, serve migliorare"ferrari
Lewis Hamilton ottavo nella prima giornata a Losail: "Nelle FP1 la vettura era lineare, poi abbiamo fatto qualche piccola modifica e la seconda sessione è stata più impegnativa. Poi abbiamo avuto un problema. Ora analizziamo i dati per migliorare". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Ottavo tempo per Lewis Hamilton nella prima giornata a Losail, con il sette volte campione del mondo che ha chiuso in anticipo le FP2 per un problema alla sua Ferrari.
"Analizziamo i dati per vedere dove migliorare"
"La prima sessione è stata piuttosto lineare, con la vettura che si comportava abbastanza bene. Abbiamo apportato alcune piccole modifiche in vista del secondo turno, ma la sessione si è rivelata più impegnativa. Abbiamo anche avuto un problema verso la fine del long run che ha posto fine anzitempo al nostro venerdì. Questa sera analizzeremo i dati e vedremo dove possiamo migliorare per domani".