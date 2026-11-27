Ferrari, Leclerc-Hamilton come Mansell-Prost nel 1990: la lezione per Maranelloferrari
Nel 1990 Maranello chiamò il campione affermato (Prost) accanto all’idolo di casa ancora senza corona (Mansell): finì con una guerra interna, due addii e due Mondiali vinti altrove. Oggi la storia si ripropone con Hamilton e Leclerc, ma con una differenza decisiva per il futuro della Rossa. Il GP Qatar è live su Sky e in streaming su NOW
La storia della Formula 1 ama ripetersi e a Maranello sembra sempre più veritiero il parallelo tra la coppia di piloti 1990 (Nigel Mansell e Alain Prost) e quella attuale (Charles Leclerc e Lewis Hamilton). La trama è la stessa: la Ferrari chiama un pluricampione del mondo già consacrato per spezzare un lungo digiuno di titoli, affiancandolo a un pilota amatissimo dal pubblico, velocissimo, che guida in maniera spettacolare, sbaglia e combatte, ma è ancora a caccia del suo primo titolo. Dietro i parallelismi, però, si nasconde una lezione amara su come una squadra possa perdere entrambi i suoi fuoriclasse, pur convinta di aver fatto la scelta giusta.
1990: il Professore contro il Leone
Quando Alain Prost arriva a Maranello nel 1990, la Ferrari non vince il Mondiale dal 1979 con Jody Scheckter. Il francese è campione del mondo in carica con 3 titoli (1985, 1986 e 1989) e 39 vittorie in bacheca. Ad accoglierlo c'è Nigel Mansell, arrivato un anno prima come l'ultimo pilota scelto personalmente da Enzo Ferrari prima della sua morte nell'estate 1988, con 13 vittorie e due Mondiali sfiorati nel 1986 (per l'esplosione della gomma nell'ultima gara ad Adelaide a 18 giri dalla fine) e nel 1987. In una Scuderia guidata dal direttore sportivo Cesare Fiorio e dal presidente Piero Fusaro, Prost capisce subito come muoversi: parla italiano, lavora a stretto contatto con i tecnici (Steve Nichols ed Enrique Scalabroni al telaio e Claudio Lombardi ai motori) e conquista velocemente il centro del progetto. Mansell, però, si sente scavalcato. La frattura tra i due esplode a Silverstone, il 15 luglio 1990: Mansell scopre che Prost ha richiesto e ottenuto che il telaio utilizzato in Francia dal britannico passasse a lui. Mansell conquista comunque la pole, domina fino alla rottura del cambio che consegna la vittoria a Prost e annuncia il ritiro dalle corse.
I veleni e il paradosso Williams
I mesi successivi diventano una guerra aperta. In Portogallo Mansell vince stringendo Prost verso il muretto in partenza, scatenando la furia del francese in piena lotta Mondiale con Ayrton Senna. A ottobre Prost attacca il compagno a parole: "Io faccio il lavoro e lui pensa soltanto a giocare a golf", accusandolo di sfruttare i suoi assetti. Anni dopo Mansell avrebbe definito Prost "un animale molto politico", raccontando come il francese fosse riuscito a prendere il controllo della squadra. In pista, nel 1990 Prost fu il più efficace: chiuse secondo nel Mondiale con 5 vittorie e 71 punti contro una sola vittoria e 37 punti di Mansell, quinto in classifica. A fine stagione la Ferrari perse Mansell e nel 1991 licenziò Prost, dopo che il francese criticò la vettura in Giappone paragonandola a un camion. Il destino fu crudele per Maranello: entrambi vinsero i due Mondiali successivi con la stessa squadra, la Williams: Mansell nel 1992 e Prost nel 1993, conquistando il quarto titolo prima del ritiro.
Cosa c'è di diverso tra allora e oggi
- La storia del "pilota di casa" con la Ferrari: Nel 1990 Mansell aveva 36 anni ed era in rosso da una sola stagione. Leclerc è cresciuto in Ferrari da quando aveva 18 anni ed è molto più giovane
- La fase della carriera del campione: Prost arrivò a Maranello a 35 anni nel pieno della maturità agonistica e da campione in carica; Hamilton ha 41 anni e non vince il Mondiale dal 2020, anche se porta con sé 7 titoli
- Il clima interno: A differenza della rottura conclamata del 1990, tra Leclerc e Hamilton non c'è stata alcuna frattura paragonabile ma, per ora, fisiologiche tensioni di chi vuole riportare alla vittoria una squadra a secco da quasi vent'anni
La lezione per la Ferrari
Il punto centrale non è stabilire chi debba prevalere tra Hamilton e Leclerc. La storia del 1990 insegna che una squadra non può limitarsi a ingaggiare un vincitore: deve costruire le condizioni tecniche e organizzative per farlo vincere, come lo stesso Prost riconobbe nel 2000, ammettendo che con la struttura dell'era di Michael Schumacher avrebbe conquistato il titolo dieci anni prima. Nel 1990 Prost vinse la guerra interna, ma la Ferrari perse la pace e due campioni del mondo. Evitare che la storia si ripeta è la vera sfida di Maranello.