Nel 1990 Maranello chiamò il campione affermato (Prost) accanto all’idolo di casa ancora senza corona (Mansell): finì con una guerra interna, due addii e due Mondiali vinti altrove. Oggi la storia si ripropone con Hamilton e Leclerc, ma con una differenza decisiva per il futuro della Rossa. Il GP Qatar è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP QATAR: HIGHLIGHTS LIBERE

La storia della Formula 1 ama ripetersi e a Maranello sembra sempre più veritiero il parallelo tra la coppia di piloti 1990 (Nigel Mansell e Alain Prost) e quella attuale (Charles Leclerc e Lewis Hamilton). La trama è la stessa: la Ferrari chiama un pluricampione del mondo già consacrato per spezzare un lungo digiuno di titoli, affiancandolo a un pilota amatissimo dal pubblico, velocissimo, che guida in maniera spettacolare, sbaglia e combatte, ma è ancora a caccia del suo primo titolo. Dietro i parallelismi, però, si nasconde una lezione amara su come una squadra possa perdere entrambi i suoi fuoriclasse, pur convinta di aver fatto la scelta giusta.

1990: il Professore contro il Leone Quando Alain Prost arriva a Maranello nel 1990, la Ferrari non vince il Mondiale dal 1979 con Jody Scheckter. Il francese è campione del mondo in carica con 3 titoli (1985, 1986 e 1989) e 39 vittorie in bacheca. Ad accoglierlo c'è Nigel Mansell, arrivato un anno prima come l'ultimo pilota scelto personalmente da Enzo Ferrari prima della sua morte nell'estate 1988, con 13 vittorie e due Mondiali sfiorati nel 1986 (per l'esplosione della gomma nell'ultima gara ad Adelaide a 18 giri dalla fine) e nel 1987. In una Scuderia guidata dal direttore sportivo Cesare Fiorio e dal presidente Piero Fusaro, Prost capisce subito come muoversi: parla italiano, lavora a stretto contatto con i tecnici (Steve Nichols ed Enrique Scalabroni al telaio e Claudio Lombardi ai motori) e conquista velocemente il centro del progetto. Mansell, però, si sente scavalcato. La frattura tra i due esplode a Silverstone, il 15 luglio 1990: Mansell scopre che Prost ha richiesto e ottenuto che il telaio utilizzato in Francia dal britannico passasse a lui. Mansell conquista comunque la pole, domina fino alla rottura del cambio che consegna la vittoria a Prost e annuncia il ritiro dalle corse.

I veleni e il paradosso Williams I mesi successivi diventano una guerra aperta. In Portogallo Mansell vince stringendo Prost verso il muretto in partenza, scatenando la furia del francese in piena lotta Mondiale con Ayrton Senna. A ottobre Prost attacca il compagno a parole: "Io faccio il lavoro e lui pensa soltanto a giocare a golf", accusandolo di sfruttare i suoi assetti. Anni dopo Mansell avrebbe definito Prost "un animale molto politico", raccontando come il francese fosse riuscito a prendere il controllo della squadra. In pista, nel 1990 Prost fu il più efficace: chiuse secondo nel Mondiale con 5 vittorie e 71 punti contro una sola vittoria e 37 punti di Mansell, quinto in classifica. A fine stagione la Ferrari perse Mansell e nel 1991 licenziò Prost, dopo che il francese criticò la vettura in Giappone paragonandola a un camion. Il destino fu crudele per Maranello: entrambi vinsero i due Mondiali successivi con la stessa squadra, la Williams: Mansell nel 1992 e Prost nel 1993, conquistando il quarto titolo prima del ritiro.

Cosa c'è di diverso tra allora e oggi La storia del "pilota di casa" con la Ferrari: Nel 1990 Mansell aveva 36 anni ed era in rosso da una sola stagione. Leclerc è cresciuto in Ferrari da quando aveva 18 anni ed è molto più giovane

Nel 1990 Mansell aveva 36 anni ed era in rosso da una sola stagione. Leclerc è cresciuto in Ferrari da quando aveva 18 anni ed è molto più giovane La fase della carriera del campione: Prost arrivò a Maranello a 35 anni nel pieno della maturità agonistica e da campione in carica; Hamilton ha 41 anni e non vince il Mondiale dal 2020, anche se porta con sé 7 titoli

Prost arrivò a Maranello a 35 anni nel pieno della maturità agonistica e da campione in carica; Hamilton ha 41 anni e non vince il Mondiale dal 2020, anche se porta con sé 7 titoli Il clima interno: A differenza della rottura conclamata del 1990, tra Leclerc e Hamilton non c'è stata alcuna frattura paragonabile ma, per ora, fisiologiche tensioni di chi vuole riportare alla vittoria una squadra a secco da quasi vent'anni