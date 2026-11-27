Charles Leclerc commenta il difficile venerdì della Ferrari in Qatar: "E' stato un inizio complicato di weekend. Gli avversari sono molto forti, i distacchi sono insoliti. Dobbiamo capire da dove arrivano queste differenze e migliorare in vista delle qualifiche". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

"I nostri avversari sono molto forti"

"È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specie nella seconda sessione. Il mio giro migliore è stato il primo, con gomme Medium, dopodiché non siamo più riusciti a migliorare i nostri tempi. Ho anche danneggiato il fondo della vettura e questo ci ha fatto perdere un po’ di tempo. I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da dove derivano queste differenze e cosa possiamo fare dal canto nostro per migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati e domani daremo tutto in qualifica".