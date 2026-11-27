Leclerc dopo le Libere in Qatar: "Inizio complicato, gli avversari sono forti"ferrari
Charles Leclerc commenta il difficile venerdì della Ferrari in Qatar: "E' stato un inizio complicato di weekend. Gli avversari sono molto forti, i distacchi sono insoliti. Dobbiamo capire da dove arrivano queste differenze e migliorare in vista delle qualifiche". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Charles Leclerc ha chiuso al 7° posto il venerdì del Qatar, contraddistinto anche da un problema al fondo causato da un fuoripista del monegasco.
"I nostri avversari sono molto forti"
"È stato un inizio di weekend un po’ complicato, specie nella seconda sessione. Il mio giro migliore è stato il primo, con gomme Medium, dopodiché non siamo più riusciti a migliorare i nostri tempi. Ho anche danneggiato il fondo della vettura e questo ci ha fatto perdere un po’ di tempo. I nostri avversari sembrano molto forti e i distacchi che vediamo al momento sono piuttosto insoliti. Dobbiamo capire da dove derivano queste differenze e cosa possiamo fare dal canto nostro per migliorare. Questa sera analizzeremo tutti i dati e domani daremo tutto in qualifica".