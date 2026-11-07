F1, colpo grosso Norris: le pagelle delle qualifiche del GP Brasile di Leo Turrini
Ci voleva sangue freddo, oltre alla indispensabile dose di buona sorte, e a Lando riesce il colpo grosso. Antonelli ci tiene a vincere a casa di Senna e parte dalla casella giusta per provarci. E Lawson sarà in seconda fila con la ex Minardi... Tutti i voti del sabato a Interlagos. La gara domenica alle 18 live su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP BRASILE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
- Ci voleva sangue freddo, oltre alla indispensabile dose di buona sorte. A Lando riesce il colpo grosso. Per ora.
- Il neo campione del mondo ci tiene tantissimo a vincere sulla pista di Ayrton. Si è collocato nella casella giusta per provarci.
- Vogliamo dire che nel suo caso piove sul bagnato? Si arrabbia pure con il muretto Mercedes…
- Ladies and gentlemen, questo qui domani sarà in seconda fila con la ex Minardi…
- Ai tempi delle guerre puniche conquistò addirittura la pole a Interlagos con la Williams. Beh, è ancora qui! Complimenti.
- Era il sabato delle sorprese e l'Orsetto non poteva mica chiamarsi fuori. Bravo.
- E poteva mancare una Williams alla festa clamorosa dei comprimari? Lui ce l'ha messa.
- Forse gli viene meno un pizzico di fortuna nel momento decisivo.
- Prima qualifica da papà. Non ha perso lo smalto. Peccato per la penalità.
- Sarà qui avanzato un sospetto: non avesse saputo di essere penalizzato per la domenica, insomma, sì, secondo voi chi l'avrebbe fatta la pole?…
- Vedi il discorso fatto per Super Max: con lo start in coda già prenotato, a che pro rischiare? E comunque stavolta non dovrebbe avere Leclerc tra le ruote al primo giro…
- L'uscita di Camara gli taglia le gambe.
- Cerca di restare a galla.
- Per lui è un voto di benvenuto. Va a muro, ma fare il debutto assoluto in Formula 1 sulla pista di Senna, beh, onestamente è il massimo per un ragazzo brasiliano!
- Nemmeno le circostanze estreme lo risollevano. Per di più il collega di lavoro entra in top ten…
- Ma vi rendete conto che se Antonelli dovesse ancora essere in pista alla bella età (45) di Frenando, insomma, saremmo nel 2051? E che è andato in Top Ten?!?
- Vabbè, qui ci sta sempre bene la mitica citazione di Al Pacino: tanto, che te lo dico a fare?
- Con la pioggia o con il sole, la Cadillac si conferma per quella che è: un paracarro.
- Nel suo Messico ci sono paracarri più veloci della macchina che incredibilmente si fa chiamare Cadillac.
- L'aria (meglio: l'acqua!) di casa decisamente non gli ha giovato.
- Piccola soddisfazione per il Gaucho in terra paulista: finisce davanti a Gasly.
- Magari in gara gli andrà meglio.