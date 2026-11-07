Ci voleva sangue freddo, oltre alla indispensabile dose di buona sorte, e a Lando riesce il colpo grosso. Antonelli ci tiene a vincere a casa di Senna e parte dalla casella giusta per provarci. E Lawson sarà in seconda fila con la ex Minardi... Tutti i voti del sabato a Interlagos. La gara domenica alle 18 live su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

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