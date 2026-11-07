F1, oggi terze prove libere del GP Brasile: i risultati e i tempi
Nuova sessione di prove libere a Interlagos, stessa top 3 del venerdì: questa volta è Verstappen a precedere Antonelli e Norris. Russell e Leclerc completano la top 5, Hamilton chiude 12° con problemi sulla sua SF-26. Qui tutti i risultati e i tempi. Oggi alle 19 le qualifiche, domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE
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