Nuova sessione di prove libere a Interlagos, stessa top 3 del venerdì: questa volta è Verstappen a precedere Antonelli e Norris. Russell e Leclerc completano la top 5, Hamilton chiude 12° con problemi sulla sua SF-26. Qui tutti i risultati e i tempi. Oggi alle 19 le qualifiche, domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BRASILE: QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE