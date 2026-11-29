Circolano sui social nelle ultime ore immagini che mostrano il movimento dell'ala anteriore della monoposto Mercedes in relazione alle diverse curve affrontate in pista. Un post social richiama il regolamento sull'aerodinamica attiva, indicando la previsione di due sole configurazioni, aperta e chiusa, e osservando come la componente vari assetto a seconda della curva

Nelle ultime ore stanno circolando sui social alcune immagini relative al movimento dell'ala anteriore della monoposto Mercedes durante la percorrenza in pista. Un post diffuso online fa riferimento al regolamento sull'aerodinamica attiva, ricordando che sono consentite soltanto due posizioni, aperta e chiusa. Secondo quanto segnalato nel contenuto social, nei filmati si osserva come l'elemento cambi assetto in base alla curva affrontata. Restano da verificare i dettagli tecnici e le eventuali valutazioni ufficiali sul caso.