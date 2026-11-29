Le qualifiche del Gran Premio del Qatar 2026 hanno relegato Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente in quarta e quinta fila, entrambi staccati di oltre un secondo e due decimi dalla pole position di George Russell. Per ribaltare il pronostico nella gara di oggi a Lusail, la Scuderia di Maranello è chiamata a eguagliare una statistica rara nella storia della Formula 1, ferma al successo di Daniel Ricciardo a Baku nel 2017



A cura di Michele Merlino



F1, ULTIME NEWS DAL QATAR - GRIGLIA DI PARTENZA

Il sabato di Lusail ha lasciato in eredità alla Ferrari una griglia di partenza tutta in salita. Sotto i riflettori del circuito qatariota, le due SF-26 non sono riuscite a tenere il passo dei migliori nel Q3, incassando un divario pesante sul giro secco dalla Mercedes del poleman George Russell. Eppure, proprio da questo ritardo cronometrico nasce uno scenario statistico che trasforma la gara odierna in una sfida contro i numeri.

La posizione delle Ferrari in Qatar oggi Nella gara in programma oggi sul tracciato di Lusail (via alle ore 17:00 italiane i diretta su Sky e in streaming su NOW), Charles Leclerc scatterà dalla settima casella in quarta fila, affiancato dalla Racing Bulls di Arvid Lindblad. Più indietro Lewis Hamilton, nono sulla griglia di partenza e pronto a muoversi dalla quinta fila al fianco dell'altra Racing Bulls affidata a Liam Lawson. Il verdetto del cronometro in Q3 parla di un distacco superiore al muro del secondo e due decimi per entrambe le Rosse rispetto all'1:21.695 firmato da Russell: +1.260s per il monegasco (1:22.955) e +1.413s per il sette volte iridato inglese (1:23.108).

Il precedente storico di Baku 2017 Qualora una delle due Ferrari riuscisse a tagliare per prima il traguardo al termine della gara odierna, Maranello diventerebbe il primo team in Formula 1 a vincere un Gran Premio sull'asciutto (tra qualifica e gara) pur avendo entrambe le vetture staccate di oltre 1"2 dalla pole in Q3 dal Gran Premio d'Azerbaigian del 2017. In quell'occasione, sul tracciato cittadino di Baku, fu la Red Bull di Daniel Ricciardo a compiere il miracolo sportivo: l'australiano chiuse il Q3 in decima posizione a quasi tre secondi dalla pole di Lewis Hamilton (mentre il compagno Max Verstappen si fermò quinto a 1"286), per poi imporsi in una gara rocambolesca.