Vince Dunne (Rodin), davanti a Leon (Campos) e Goethe (MP). Minì chiude solo quinto, dietro Miyata, ma davanti a Tsolov. In classifica generale Dunne è il nuovo leader a quota 219, davanti a Tsolov (213) e Camara (207, che chiude la stagione i F1 con Haas), a un appuntamento dalla fine, la prossima settimana a Yas Marina F1, GP QATAR: LA GARA LIVE

Neppure dopo la Gara Sprint di Losail Rafael Camara (ex guida del Team Invicta) ha ancora perso la leadership del campionato di Formula 2, nel quale è stato in lotta per il successo finale fino all'evento in Azerbaijan. Nei due mesi successivi però sono accadute tante cose. Camara ha debuttato in F1 con il Team Haas, ha firmato come pilota della scuderia americana con sede a Banbury, nel Regno Unito, ed ha incominciato un programma di avvicinamento alla prossima stagione della massima categoria, decidendo di correre la parte finale del campionato della serie maggiore su una Haas VF-26 per fare esperienza, abbandonando l'idea di tornare indietro nella serie cadetta per cercare di conquistare l'alloro che tanto aveva inseguito. Un titolo utile come biglietto da visita a chi vuole arrivare in F1, ma non più indispensabile a chi oramai ci è già arrivato..

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E allora strada libera per i cinque inseguitori in classifica generale per darsi battaglia verso la gloria. Alla vigilia della Feature Race, il bulgaro Nicola Tsolov (Campos) è a -2 dalla vetta. Con 12 punti di vantaggio su Dunne (Rodin), 40 su Minì (MP). A -66 c'è Léon (Campos) e a -68 Beganovic (Dams), scivolati fuori anche dalle più fantascientifiche ipotesi aritmetiche dopo la gara Sprint del sabato, vinta da Martinius Stenshorne (Rodin).

In prima fila nella gara lunga qatarina partono il rookie Ugo Ugochuckwu (VAR), fresco campione di F3, autore di una pole record e ieri protagonista di una buona gara fino a una improvvida uscita di pista su un cambio di direzione mal gestito per inesperienza alla guida della nuova monoposto. Al suo fianco il palermitano Gabriele Minì alla sua ultima vera chiamata, anche se sa già che il prossimo anno lo vivrà da tester e non più impegnato nella categoria. Alexander Dunne scatta dalla seconda fila, davanti a Léon e Tsolov, che parte dalla quinta. Inutile dire che -al di là della prova di Minì- l'attenzione va innanzitutto al duello Dunne-Tsolov e all'interesse del primo a tenere dietro e recuperare punti preziosi in classifica al primo.

Allo spegnimento dei semafori è subito lotta allo spasimo sul lunghissimo rettilineo principale, prima della staccata impegnativa che mette subito alla prova freni e trazione, e della sequenza tecnica delle curve 2 e 3 con un rapido cambio di direzione che richiede grande sensibilità sul volante. Il primo leader della corsa è Minì, davanti a Dunne e Ugochukwu. Tsolov è settimo. All'inizio del secondo passaggio, a centro gruppo, si gira pericolosamente e poi si ferma Maini. I tre interessati alla lotta per il titolo sono partiti tutti con gomme soft. Alla fine del sesto giro rientrano Minì e Tsolov per il cambio gomme, non Dunne, che rientra nel giro successivo. Intanto Villagomez finisce contro le barriere dopo aver fatto bottoming. Safety Car. L'overcut e la Safety favoriscono non poco Dunne che esce davanti al gruppo rallentato. Ora Dunne è primo, Minì tredicesimo, Tsolov sedicesimo.

Devono rientrare sette monoposto che sono partite con gomme dure, quindi virtualmente Minì è sesto e Tsolov nono. A un terzo di gara Dunne è potenzialmente leader del campionato. Al decimo giro di trentadue, con le barriere di sicurezza fortemente danneggiate dalla monoposto di Villagomez, e da sostituire, viene esposta la bandiera rossa. La ripartenza avviene dietro Safety Car dopo quasi trentacinque minuti di sosta, con un'ordine di avvìo scombussolato e i sette che ancora dovevano effettuare il pit stop a guidare la lunga teoria di vetture. Undicesimo giro di trentadue sul contagiri, ma FIA al lavoro per calcolare la durata della corsa, la cui tempistica si è decisamente prolungata oltre le previsioni. Rolling Start al dodicesimo giro con Bennett leader davanti ai piloti in attesa di pit obbligatorio. Montoya dopo un contatto con Ugochukwu perde posizioni. Dunne settimo, ma virtualmente primo, di conseguenza quinto Minì e settimo Tsolov. Dunne sorpassa Boya. Giro veloce di Slater. Al 18° giro Ugochukwu riceve 10" di penalità. Al ventiduesimo giro Minì sorpassa Boya. Al ventitreesimo passaggio si ritira Pino.