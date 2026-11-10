Oggi, martedì 10 novembre, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato al valico di Rafah, al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza. Accolto da Khaled Megawer, governatore del Sinai settentrionale, ha visitato le strutture in cui vengono preparati gli aiuti per la popolazione palestinese e salutato gli operatori umanitari della Mezzaluna Rossa egiziana

CONFERMATI I GRAN PREMI IN QATAR E AD ABU DHABI