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Hamilton in Egitto: visita alle strutture che preparano gli aiuti umanitari per Gaza. FOTO

A RAFAH fotogallery
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Oggi, martedì 10 novembre, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato al valico di Rafah, al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza. Accolto da Khaled Megawer, governatore del Sinai settentrionale, ha visitato le strutture in cui vengono preparati gli aiuti per la popolazione palestinese e salutato gli operatori umanitari della Mezzaluna Rossa egiziana

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