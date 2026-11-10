Hamilton in Egitto: visita alle strutture che preparano gli aiuti umanitari per Gaza. FOTO
Oggi, martedì 10 novembre, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton è stato al valico di Rafah, al confine tra l'Egitto e la Striscia di Gaza. Accolto da Khaled Megawer, governatore del Sinai settentrionale, ha visitato le strutture in cui vengono preparati gli aiuti per la popolazione palestinese e salutato gli operatori umanitari della Mezzaluna Rossa egiziana
- Il pilota inglese è stato a Rafah, città al confine tra il Paese africano e la Striscia di Gaza
- Accompagnato da Khaled Megawer, governatore del Sinai settentrionale, la regione egiziana in cui si trova la città di Rafah, ha visitato il valico al confine con la Striscia di Gaza
- Hamilton negli anni ha mostrato più volte il suo sostegno alla popolazione palestinese duramente colpita dal conflitto in Medioriente
- Oltre al valico di Rafah, Hamilton ha visitato anche i magazzini e le strutture umanitarie di Al-Arish, dove vengono preparati i beni di soccorso e gli aiuti da mandare a Gaza
- Il sette volte campione del mondo si è intrattenuto con gli operatori umanitari impegnati sul luogo
- La foto di Hamilton di fronte al valico di Rafah con gli operatori della Mezzaluna Rossa egiziana e il governatore della regione, Khaled Megawer