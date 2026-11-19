Dal 2027 la Fia introdurrà commissari di gara a tempo pieno in Formula 1, inizialmente in numero limitato. Dal 2028 nascerà un dipartimento di 12-15 steward, a rotazione nei GP e affiancati dagli attuali commissari part-time. Per il presidente Fia Ben Sulayem l’obiettivo è garantire "maggiore imparzialità, equità e integrità nel Mondiale"

Una importante novità è stata annunciata dalla Fia , l'organo di governo della Formula 1, all’inizio del weekend di Las Vegas: in un comunicato, è stato ufficializzato che, a partire dal 2027, la Federazione internazionale assumerà commissari di gara a tempo pieno (full-time stewards), con l’obiettivo di rafforzare la gestione delle gare di Formula 1 . Questi commissari a tempo pieno saranno introdotti a partire dalla stagione 2027 iniziando con un " numero limitato ", secondo quanto riportato nel comunicato. La Fia prevede poi di ampliare il gruppo per la stagione 2028 e di istituire un dipartimento composto da 12 a 15 commissari a tempo pieno , che si alterneranno tra le gare. Gli attuali commissari Fia part-time comunque "manterranno un ruolo fondamentale" nella nuova struttura, garantendo che la loro esperienza e il loro contributo non vadano persi.

"Questo importante investimento nel sistema di giudizio della Fia riflette il nostro impegno a garantire i più elevati standard di imparzialità, equità e integrità nel motorsport", ha dichiarato il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem . “L'assunzione di commissari di gara a tempo pieno rappresenta un passo significativo nella nostra missione di lunga data di costruire un ecosistema di ufficiali di gara dedicato nel Campionato del Mondo di Formula 1 Fia, ed è anche un investimento nel futuro del nostro sport.”

Come funziona adesso il sistema degli steward in Formula 1

Al momento per ogni Gran Premio viene nominato un gruppo di commissari sportivi. Il loro compito è quello di prendere decisioni in base al regolamento della Formula 1 e ai codici sportivi della Fia. Tre degli steward, uno dei quali sarà nominato presidente, sono nominati a rotazione dalla Fia e fanno parte del pool internazionale che possiede la necessaria superlicenza. Uno tra di loro è uno steward pilota, che serve a garantire che il punto di vista dei piloti sia preso in considerazione. Un altro steward è nominato dall'autorità sportiva nazionale della gara, che propone anche il direttore di gara.