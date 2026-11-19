L'attore Robert Pattinson da poco è stato scelto per dare un uovo volto al mitico agente segreto, e anche in F1 se n'è parlato. Nel VIDEO alcuni piloti hanno individuato in George Russell il James Bond del paddock. E lui, alla domanda sulla possibilità di essere un James Bond in futuro ha detto: "Per ora resto lo '0063' della griglia, in futuro chissà. È il mio film preferito...". Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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