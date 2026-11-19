Il pilota Mercedes, neocampione del mondo, racconta l'ultima settimana trascorsa in Italia (ma anche nella sede del team a Brackley) per la prima volta dopo il titolo: "Bellissimo andare dal Presidente Mattarella, poi a San Siro. E tornare a casa a Bologna, a San Marino. Tutto incredibile. E poi mangiare anche un po' di cibo buono… un bel piatto di tagliatelle, tortellini, lasagne, cotoletta. Diciamo che ci ho dato dentro, però sono riuscito a recuperare e sono carico per questo weekend"