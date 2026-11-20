Il venerdì di Las Vegas sul bagnato non dovrebbe essere molto rappresentativo dei valori in pista, visto che le previsioni danno asciutto per il resto del weekend. Ferrari e McLaren con Norris sono subito parse in palla e veloci, specialmente sul bagnato. Poi è uscito Russell nel finale, quando la pista si è migliorata, ma sabato... Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS LIBERE