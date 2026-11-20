Formula 1, GP Las Vegas: Ferrari e McLaren veloci, ma sull'asciutto... VIDEOvideo commento
Il venerdì di Las Vegas sul bagnato non dovrebbe essere molto rappresentativo dei valori in pista, visto che le previsioni danno asciutto per il resto del weekend. Ferrari e McLaren con Norris sono subito parse in palla e veloci, specialmente sul bagnato. Poi è uscito Russell nel finale, quando la pista si è migliorata, ma sabato... Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW