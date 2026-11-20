La pioggia ha di fatto impedito lo svolgimento delle prime libere (pochi giri per tutti), ma ora i team sperano di poter raccogliere dati sufficienti con la seconda sessione che scatta alle 5 italiane. Stessa ora domani e domenica per qualifiche e gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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