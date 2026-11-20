Formula 1, GP Las Vegas: la diretta delle seconde prove libere negli Usa
La pioggia ha di fatto impedito lo svolgimento delle prime libere (pochi giri per tutti), ma ora i team sperano di poter raccogliere dati sufficienti con la seconda sessione che scatta alle 5 italiane. Stessa ora domani e domenica per qualifiche e gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
43' al termine delle seconde libere
Leclerc evita di pochi millimetri Hulkenberg... che rischio!
Solo un giro per Verstappen ed è tornato ai box
Si mette a dettare il passo Norris in 1:55.842
Secondo Hamilton in 1:57.177
Muso danneggiato ma subito riparato per l'Aston di Alonso
Piastri riprende il primo posto in 1:57.010
Altro lungo, bandiera gialla subito rimossa
Russell quinto in 2:00.951
Hamilton quinto in 2:01.241
Al comando la Ferrari di Leclerc in 1:58.060
Antonelli parte dalla terza posizione
Piastri primo su McLaren in 1:58.484
Prevista ancora pioggia in arrivo
Lungo di Alonso, dicevamo poco fa, ma anche un contatto con le barriere per lui
Norris si mette al comando delle FP2 in 1:59.530
Alonso procede lentamente: un suo lungo la causa della bandiera gialla
Leclerc chiude il suo primo giro in 2:02.482
Abbiamo il primo crono di oggi! E' di Piastri su McLaren in 2:02.786
Gomma full wet per tutti al momento
Team radio Piastri: "Non c'è più tanta acqua"
Lindblad su Racing Bulls il primo a scendere in pista
Pista bagnata, ma non piove più a Las Vegas
VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI LIBERE A LAS VEGAS
LA DECISIONE - Viste le condizioni particolarmente fredde della pista e per facilitare il riscaldamento degli pneumatici da bagnato, Pirelli ha aggiornato il documento che delinea le prescrizioni per il weekend di gara di Las Vegas. I team saranno ora autorizzati ad aumentare la temperatura della coperta per gli pneumatici Cinturato Full Wet da 40°C a 60°C (per un massimo di due ore). Di conseguenza, la pressione minima di partenza per gli pneumatici Full Wet è stata aumentata di 2 psi su entrambi gli assi, garantendo che la pressione di esercizio stabilizzata prevista rimanga invariata.
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Las Vegas! Si torna in pista (pioggia permettendo) per la seconda sessione di libere del terzultimo round del Mondiale 2026. In tv la diretta è come sempre sul canale 207, qui la nostra cronaca testuale con il monitor dei tempi.
COSA C'E' DA SAPERE PRIMA DI SCENDERE IN PISTA
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Inaugurato: 2023
IL CIRCUITO - Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.
CI SONO GIA' DELLE PENALITA' - Il weekend di Las Vegas si apre all'insegna delle penalità e delle novità tecniche sulle power unit. Mentre in casa Mercedes l'attenzione è puntata sulle scelte mirate per Kimi Antonelli, in casa McLaren la situazione si complica notevolmente per Oscar Piastri, costretto a scontare un pesante arretramento sulla griglia di partenza per ragioni legate all'affidabilità. Norris cambia turbo, ma in questo caso nessuna penalità. LA SITUAZIONE IN GRIGLIA
LE GOMME - Nel weekend notturno sulla Strip di Las Vegas, Pirelli porta le mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5) per affrontare un tracciato cittadino ad altissima velocità, asfalto poco abrasivo e temperature basse che mettono alla prova il warm-up degli pneumatici e la gestione del graining. I DETTAGLI
PRIME LIBERE - La pioggia ha condizionato pesantemente la prima sessione di prove libere a Las Vegas, dove si è girato pochissimo e chiusi i 60’ a disposizione senza nemmeno un tempo. LA CRONACA
Prendete appunti e occhio agli orari: il GP di Las Vegas è su Sky
La F1 è in pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programma fino a domenica 22 novembre, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Secoda sessione di prove libere oggi alle 5 mentre sabato, all'1.30, è in programma la terza sessione di prove libere. Alle 5 le qualifiche e domenica, alle stessa ora, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.
Un team Mondiale per raccotarvi tutto sulla F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.
Sempre aggiornati con Sky Sport24 e Skysport.it
Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Il resto del programma di oggi in diretta su Sky
- Ore 4.45: Paddock Live
- Ore 5: F1 – Prove Libere 2
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.25: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato LIVE sul canale 207 di Sky
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Cosa vedremo domenica 22 novembre LIVE su Sky
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy