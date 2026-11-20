La Mercedes ha portato un'ala posteriore 'nuova' a Las Vegas. Si tratta di una specifica già vista, ma riassemblata a livello di camber per adattarla alle caratteristiche del circuito. Sono stati eliminati tutti gli elementi aggiuntivi, che servivano ad aumentare il carico aerodinamico, per massimizzare la velocità in rettilineo". Guarda il VIDEO con l'analisi di Matteo Bobbi. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: SECONDE LIBERE LIVE