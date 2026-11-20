Sono passati tre anni, ma resta uno dei momenti più belli della F1 a Las Vergas. L'annuncio in stile UFC durante la presentazione dei piloti in griglia: lo storico announcer Bruce Buffer - in giacca rossa e microfono alla mano - presentò Sergio "Checo" Perez con la sua tipica enfasi vocale, scandendo "From Mexico... it's Sergio 'Checo' Pérez!". E la reazione del pilota (allora alla Red Bull) è diventata epica. Guarda (per l’ennesima volta) il VIDEO

F1, GP LAS VEGAS: SECONDE LIBERE LIVE