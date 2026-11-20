F1 Academy, Alba Larsen carica verso Las Vegas e il 2027: "Voglio vincere con Ferrari"F1 ACADEMY
Alba Larsen, pilota danese della Ferrari Academy ripercorre l'emozione per la sua prima vittoria ad Austin e si dice pronta a puntare al titolo 2027.. Oltre agli obiettivi e al legame con Maranello, sottolinea il desiderio di essere un modello per avvicinare più ragazze al motorsport, raccontando anche l'inedita esperienza da modella alla sfilata Ferrari di New York. "Voglio vincere in pista ma anche fuori, lasciando questo sport migliore di quando l'ho trovato"