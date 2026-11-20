Laurent Mekies, team principal della Red Bull, ha parlato al microfono di Sky Sport: "Abbiamo deciso di non prenderci rischi con Max, visto che ci aspettiamo un weekend asciutto. Sicuramente avremo del lavoro da fare in vista delle qualifiche. Verstappen è unico, è il miglior sensore al mondo: ha una sensibilità tecnica su ogni pista e in ogni momento, è incredibile". Guarda il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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