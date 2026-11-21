Qualifiche amare per la Rossa in Nevada: Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiudono rispettivamente con l'11° e il 12° tempo. Una doppia eliminazione in Q2 che non accadeva da Imola 2025. E Hamilton continua il proprio momento no a Las Vegas. ll GP domenica alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

Sarebbe potuta essere un'alba rossa, invece è stata una notte fonda. La Ferrari ha chiuso le qualifiche del GP di Las Vegas con entrambe le monoposto fuori dalla top ten. Charles Leclerc (11°) e Lewis Hamilton (12°) sono stati eliminati in Q2 e hanno dovuto abbandonare in anticipo la lotta per la pole position. Un doppio passo falso per la Rossa che non si verificava dal GP dell'Emilia-Romagna 2025 a Imola. Lewis Hamilton prosegue così il suo tabù personale in qualifica a Las Vegas: il sette volte campione del mondo è ora 0-4 nel confronto diretto con i compagni di squadra su questa pista, dove in carriera non è mai riuscito a qualificarsi meglio del 10° posto in griglia (lo scorso anno fu addirittura ultimo in Q1 per la prima volta in carriera). Un'altalena di risultati evidente anche nelle ultime tre qualifiche: pole position in Messico, eliminato in Q2 in Brasile (aveva già una penalità in griglia) e di nuovo fuori in Q2 a Las Vegas.