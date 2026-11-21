F1 Academy, Ferrari vince Gara 1 a Las Vegas con Alba Larsen: il VIDEO dell'ultimo girof1 academy
Alba Larsen (MP Motorsport e Ferrari Academy) vince Gara 1 a Las Vegas al termine di una straordinaria rimonta, conquistando la seconda vittoria in carriera dopo il successo ad Austin. Nel finale la ferrarista difende bene su Alisha Palmowski, 2^ al traguardo. Completa il podio Megan Bruce, che sorpassa in extremis Natalia Granada. Guarda il VIDEO con l'ultimo giro e l'arrivo. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
F1, GP LAS VEGAS: QUALIFICHE LIVE - ALBA LARSEN, L'INTERVISTA A SKY