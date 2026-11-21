Fred Vasseur parla dopo le qualifiche complicate per la Ferrari a Las Vegas: "Non ci aspettavamo di andare in modo brillante a Las Vegas per la presenza di molti rettilinei, però oggi c'era un margine per fare un lavoro molto migliore. Abbiamo faticato con Charles, per Lewis un problema al fondo. Siamo degli agonisti e quando si ottiene un risultato come questo, nessuno può essere felice e siamo frustrati". Guarda il VIDEO. Il GP alle 5 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS QUALIFICHE