Fred Vasseur furibondo dopo l'ennesimo contatto Leclerc-Hamilton: "Sono molto arrabbiato, è un comportamento inaccettabile. Avevamo mandato un messaggio chiaro dopo il Messico che non è stato recepito ed eseguito. Lunedì discuteremo delle conseguenze e vedremo che provvedimenti prendere. La situazione sta diventando ingestibile, c'è incomprensione umana". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna in Qatar: live su Sky e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS: HIGHLIGHTS - LECLERC-HAMILTON: IL VIDEO DEL CONTATTO