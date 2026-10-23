F1, quanti anni avevano i nuovi talenti italiani l'ultima volta del titolo piloti Ferrari
Antonelli a un passo dal titolo Mondiale Piloti, per una festa italiana che manca dalle nostre parti sin dal 2007, anno del successo di un altro Kimi, Raikkonen, con la Ferrari. Tronfo ci fu per la Rossa anche l'anno dopo nel Costruttori. Ma quanti anni avevano allora Antonelli e la next generation di piloti che con lui oggi sta dando lustro al nostro motorsport? Tutto il fine settimana di Austin è live su Sky e in streaming su NOW
- Sul circuito d'Interlagos, il finlandese Kimi Raikkonen conquista il titolo iridato con la Ferrari F2007. Un trionfo epico che rappresenta tuttora l'ultimo Mondiale Piloti vinto dalla Scuderia di Maranello e dall'Italia, diventando così anche il termine di paragone temporale per valutare la giovanissima età dei talenti azzurri di oggi. Con Kimi Antonelli a un passo dal titolo, andiamo a vedere quanti anni aveva lui allora e i piloti della Next Gen azzurra che si sta facendo notare nel motorsport.
- Nato il 25 agosto 2006, il prodigio bolognese cresciuto nel vivaio Mercedes aveva appena 1 anno e 2 mesi quando Raikkonen festeggiava il titolo. Praticamente un neonato mentre la Ferrari toccava il tetto del mondo; oggi è la grande certezza italiana al volante di una monoposto nella massima serie e soprattutto è a un passo dal titolo. Primo match point nel fine settimana ad Austin.
- Nato nel dicembre del 2004, il pilota piacentino campione di F3 e protagonista in F2 aveva quasi 3 anni (2 anni e 10 mesi) al momento dell'impresa iridata di Kimi ad Interlagos. Un bimbo alle prime armi che muoveva i primi passi proprio mentre Maranello conquistava la sua ultima corona piloti. In McLaren come pilota di riserva, sembra imminente la sua partecipazione al Wec.
- Nato il 20 marzo 2005, il talento palermitano della Alpine Academy aveva 2 anni e mezzo quando la Rossa vinceva il Mondiale a San Paolo. Oggi è tra i punti fermi della scuola tricolore nelle categorie propedeutiche verso la F1 e arriva da una stagione non prorio fortunata in Formula 2.
- Nato nel settembre del 2006, il figlio d'arte compiva appena 1 anno poche settimane prima del trionfo di Raikkonen a San Paolo. Un anno dopo quell'impresa, il padre Luca lavorava ancora come storico collaudatore del Cavallino. Oggi Brando continua la tradizione di famiglia puntando ai vertici del motorsport, mentre ha concluso la stagione di Formula 3 all'ottavo posto.
- Nato il 15 dicembre 2014, il giovanissimo talento bergamasco - neo vincitore della Coppa del Mondo OK-N Junior e pilota del programma giovani Mercedes - non era ancora nato quando la Ferrari vinceva il Mondiale con Raikkonen. Sarebbe arrivato al mondo più di 7 anni dopo quel 21 ottobre 2007, e rappresenza senz adubbio la nuova linfa del motorsport italiano proiettata al futuro.