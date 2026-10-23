Antonelli a un passo dal titolo Mondiale Piloti, per una festa italiana che manca dalle nostre parti sin dal 2007, anno del successo di un altro Kimi, Raikkonen, con la Ferrari. Tronfo ci fu per la Rossa anche l'anno dopo nel Costruttori. Ma quanti anni avevano allora Antonelli e la next generation di piloti che con lui oggi sta dando lustro al nostro motorsport? Tutto il fine settimana di Austin è live su Sky e in streaming su NOW

F1, AD AUSTIN PRIMO MATCH POINT MONDIALE DI KIMI